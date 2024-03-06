Медведев сделал безумное заявление о визите Зеленской и Навальной в США

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение супруги Владимира Зеленского и россиянки Юлии Навальной прибыть в Байден, чтобы вместе с ним участвовать в обращении президента к Конгрессу очередными хамскими репликами.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Россиянин называет Елену Зеленскую "девочкой", американского президента — "стариганом", а о приглашении представителей Белого дома высказался, что это особый культурный отдых.

Разоблачал план администрации Байдена бывший президент в своем Telegram .

"Пригласил девочек, чтобы развлечься: веселую вдову российского экстремиста и пока еще не вдову лидера киевской ба**еровской стаи. Типа для культурного отдыха во время выступления перед нацией в рамках хорошо отрепетированного концерта", — высказался скандальный политик.

Россиянин резюмирует, что итоги показались "печальными" и намекает, что между Навальной и Зеленской сложились плохие отношения, высмеивая деятельность женщин в политике. "Не хотят даже садиться рядом для известной гигиенической процедуры", – заявляет Медведев.

Подытоживает свой "культурный" монолог заместитель председателя российского Совбеза РФ высказыванием о том, что у Байдена "отдых с телками сорвался".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев хочет отбить у Путина любовницу. Экс-президент террористической России Дмитрий Медведев снова злоупотреблял с крепкими напитками и сказал излишнее о Екатерине Мизулине.

Как говорят, уже некоторое время ходят слухи, что Екатерина Мизулина — новая любовница Путина. При этом Дмитрий Медведев в прошлом году довольно долго сдерживал себя от плохой привычки пить алкоголь, даже в его окружении удивлялись, как заметно посвежел друг хозяина Кремля. Но в январе бывший президент снова упомянул о своей страсти к крепким напиткам.

