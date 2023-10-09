Медведев сделал циничное заявление о причастности Украины к нападениям на Израиль

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что переданное оружие для Украины применяется боевиками террористической организации ХАМАС против Израиля. Однако украинская разведка еще до сообщений Медведева объявила о возможных провокациях и фейках со стороны России.

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Российский политик Дмитрий Медведев опубликовал сообщение, в котором утверждает, что Украина якобы продала оружие для террористов, напавших на Израиль.

"Оружие, переданное неонацистскому режиму в Украине, активно применяется в Израиле", — заявил Медведев обвиняя Украину в краже газа, нефти и других продуктов и добавил, что на "черном рынке появятся ракеты, танки, а вскоре и самолеты Киева".

Несмотря на такие заявления Медведева, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия готовит провокации. По информации украинской разведки, российское ГРУ отправило террористам из ХАМАС трофейную западную технику, которая была захвачена в Украине. Таким образом, Кремль хочет обвинить Украину в продаже западного оружия для террористов.

Интересно, что Медведев также в своем тексте использовал упоминание о якобы воровстве газа и нефти со стороны Украины. Это очередной фейк, распространяемый российской пропагандой. В 2009 году Европейская комиссия не нашла фактов воровства Украиной российского газа. А в 2018 году завершилось рассмотрение дела украинского Нафтогаза против российского Газпрома. Согласно решению суда, российский Газпром должен уплатить Украине 2,56 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ГУР Буданов рассказал о спецоперации ГУР, вызвавшей шок в Кремле.

Также "Комментарии" писали о Павле Климкине, который назвал важный вывод для Украины из-за событий в Израиле.