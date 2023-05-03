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Медведев сделал новое безумное заявление в адрес президента Зеленского и упомянул Гитлера

Медведев известен своими поистине безумными высказываниями по поводу войны в Украине

сегодня, 20:42
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Автор:

Лиля Воробьева

После атаки неизвестных беспилотников на резиденцию Путина, заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к "физическому устранению" украинского президента Владимира Зеленского и его окружения. Об этом Медведев написал в своем Telegram.

Медведев сделал новое безумное заявление в адрес президента Зеленского и упомянул Гитлера

Дмитро Медведєв (фото з відкритих джерел)

По словам кремлевского пропагандиста, "после сегодняшней атаки не осталось других вариантов". Также Медведев упомянул о Гитлере и его капитуляции.


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"После сегодняшней атаки не осталось никаких вариантов кроме физического устранения Зеленского и его клики. Это не нужно даже для того, чтобы подписать акт безусловной сдачи. Гитлер, как известно, тоже не подписал его",- написал Медведев.

В Сети пишут, что бывший президент России написал это заявление, находясь в неадекватном состоянии. Потому что, как сообщали СМИ, у него проблемы с алкоголем.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после атаки на Кремль российские депутаты взорвались безумными угрозами . После атаки на Кремль неизвестных беспилотников от депутатов российской Госдумы посыпались безумные заявления с угрозами в сторону Украины. Они призывают в ответ усилить атаки на украинскую землю. Их заявления публикуют ряд российских СМИ. В частности, глава комитета Думы по контролю Олег Морозов назвал налет на резиденцию Путина "покушением" и "терактом", что "обозначает новый этап" в войне. Следовательно, он заявил, что "нужен удар, который убеждает противника, что у России есть возможность смертельно наказать за подобные действия". В то же время спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что депутаты "требуют применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим".



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 21:32

Повна копія Данілова. Сам чудово розуміє, ніхто йому і іншим не дозволить кліку Зе і пальцем зачепити. Ані Ротенберг Соловйов Кисельов Ролдугин Абрамович Шендеровіч та інші діти Авраама. Знайшли б когось не так сильно схожого розумом на Данілова.


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