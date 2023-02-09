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Медведев сказал, как отреагирует Россия на поставки танков в Украину

Россия должна увеличить производство танков, потому что Запад вооружает Украину, говорит бывший президент РФ.

сегодня, 17:32
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Автор:

Slava Kot

Бывший президент России Дмитрий Медведев посетил танковый завод в сибирском городе Омске, 9 февраля. Во время своего визита политик сказал, как именно отреагирует Россия на поставку западных танков в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram русского политика.

Медведев сказал, как отреагирует Россия на поставки танков в Украину

Медведев ответил, что будет делать Россия. Фото из открытых источников

Украина пытается получить военную помощь от союзников, чтобы противостоять российской агрессии, уже почти год пытающейся уничтожить демократическую и независимую страну. Союзники Украины постепенно разблокируют больше военной техники для украинской армии.


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Недавно несколько стран, в том числе США, Великобритания и Германия, приняли решение передать Украине танки. Сейчас дипломаты и Зеленский пытаются получить самолеты от союзников. Таким образом, Украина сможет эффективнее противостоять России и выбросить ее со своей территории. Такие действия не нравятся высшему руководству РФ, в частности, бывшему президенту России Дмитрию Медведеву.

"Как мы знаем, наш противник выпрашивал за границей самолеты, ракеты, танки. Как нам ответить? Понятно, что в этом случае для нас естественно наращивать производство различного вооружения, в том числе современных танков", — заявил российский политик Дмитрий Медведев после посещения завод по производству танков.

Медведев, будучи на посту президента России, воспринимался как один из крупнейших либеральных политиков РФ, однако сейчас его высказывания продолжают нарративы Кремля, включая ядерные угрозы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что а налитики назвали количество танков, потерянных Россией и Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Германия пришлет в Украину крупную партию танков.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/265
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