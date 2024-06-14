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Медведев сказал, на какие территории РФ может расширить «санитарную зону»

Зампред Совета безопасности террористической России Дмитрий Медведев заявил, что «санитарная зона» может быть расширена до границ с Польшей

сегодня, 14:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Дмитрий Медведев заявил, что РФ должна себя защищать, поэтому он не исключил, что так называемая "санитарная зона" может быть расширена до границ с Польшей.

Медведев сказал, на какие территории РФ может расширить «санитарную зону»

Дмитрий Медведев

"Россия должна защитить себя на долгие годы. Отсюда, кстати, и идея санитарной зоны, которую выдвинул Путин. В эту зону может попасть вся Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза", — заявил Медведев.

Он не исключил, что территории "санитарной зоны" при "желании людей", которые там проживают, могут стать частью России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин несколько раз заявлял о том, что РФ нужно создать так называемую "санитарную зону" на границах с Украиной, чтобы "обезопасить себя". При этом он цинично оправдывал наступление на Харьковскую область и атаки на сам Харьков как раз созданием этой самой "санитарной зоны". Диктатор говорил, что таким образом РФ хочет обезопасить от обстрелов Белгородскую область.

При этом известно, что сегодня в России происходит своеобразный "парад безумия", когда лидеры страны-агрессора делают безумные заявления. В частности, сам Путин даже заявил о том, что между Украиной и РФ нужно шаг за шагом налаживать добрососедские отношения.

Кроме того, Путин заявил, что в Украине должна пройти демилитаризация и денацификация, а также должны соблюдаться права и интересы русскоязычных. Кроме того, Украина должна отказаться от членства в НАТО.  Кремлевский диктатор заявил, что "в дальнейшем все эти базовые и принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей".




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/966613
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АнонимоусВпогонах

сегодня, 14:00

Санитарная зона должна быть границей это БНР , КНР , ВНР, РНР,КрНР


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