Медведев сказал, на какие территории РФ может расширить «санитарную зону»

Дмитрий Медведев заявил, что РФ должна себя защищать, поэтому он не исключил, что так называемая "санитарная зона" может быть расширена до границ с Польшей.

Дмитрий Медведев

"Россия должна защитить себя на долгие годы. Отсюда, кстати, и идея санитарной зоны, которую выдвинул Путин. В эту зону может попасть вся Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза", — заявил Медведев.

Он не исключил, что территории "санитарной зоны" при "желании людей", которые там проживают, могут стать частью России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин несколько раз заявлял о том, что РФ нужно создать так называемую "санитарную зону" на границах с Украиной, чтобы "обезопасить себя". При этом он цинично оправдывал наступление на Харьковскую область и атаки на сам Харьков как раз созданием этой самой "санитарной зоны". Диктатор говорил, что таким образом РФ хочет обезопасить от обстрелов Белгородскую область.

При этом известно, что сегодня в России происходит своеобразный "парад безумия", когда лидеры страны-агрессора делают безумные заявления. В частности, сам Путин даже заявил о том, что между Украиной и РФ нужно шаг за шагом налаживать добрососедские отношения.

Кроме того, Путин заявил, что в Украине должна пройти демилитаризация и денацификация, а также должны соблюдаться права и интересы русскоязычных. Кроме того, Украина должна отказаться от членства в НАТО. Кремлевский диктатор заявил, что "в дальнейшем все эти базовые и принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей".



