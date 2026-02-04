Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев завел свою старую пластинку о ядерном оружии и начал снова пугать мир, сообщая, что "Вот и все" и "Зима близко", намекая на ядерный удар.

Медведев снова пугает «ядерной зимой»: что заявил

"Вот и все. Впервые с 1972 г. Россия (бывший СССР) и США не имеют договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. SALT 1, SALT 2, START I, START II, ​​SORT, New START — все это в прошлом", – написал он в соцсети Х, добавив фото из сериала "Игры престолов", написав "Зима близко".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия больше не считает себя связанной обязательствами по российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

В МИД РФ напомнили, что еще в феврале 2023 года Москва приостановила действие договора, объяснив это "крайне враждебной политикой" администрации тогдашнего президента США Джо Байдена. По утверждению российской стороны, "деструктивные шаги" Вашингтона сделали полноценное исполнение соглашения "контрпродуктивным" для России.

В то же время в министерстве отметили, что после приостановки участия в договоре РФ заявляла о намерении добровольно соблюдать предусмотренные СНВ-III лимиты до истечения срока его действия.

Также в МИД напомнили, что в 2025 году Владимир Путин заявлял о готовности России после 5 февраля 2026 еще в течение года соблюдать ограничения, заложенные в договоре. По словам российской стороны, официальной реакции США на это предложение не последовало.