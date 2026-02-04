logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев снова пугает «ядерной зимой»: что заявил
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев снова пугает «ядерной зимой»: что заявил

«Зима близко»: Медведев прокомментировал завершение ДСНВ

4 февраля 2026, 23:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев завел свою старую пластинку о ядерном оружии и начал снова пугать мир, сообщая, что "Вот и все" и "Зима близко", намекая на ядерный удар.

Медведев снова пугает «ядерной зимой»: что заявил

Медведев снова пугает «ядерной зимой»: что заявил

"Вот и все. Впервые с 1972 г. Россия (бывший СССР) и США не имеют договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. SALT 1, SALT 2, START I, START II, ​​SORT, New START — все это в прошлом", – написал он в соцсети Х, добавив фото из сериала "Игры престолов", написав "Зима близко".

Медведев снова пугает «ядерной зимой»: что заявил - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия больше не считает себя связанной обязательствами по российско-американскому Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

В МИД РФ напомнили, что еще в феврале 2023 года Москва приостановила действие договора, объяснив это "крайне враждебной политикой" администрации тогдашнего президента США Джо Байдена. По утверждению российской стороны, "деструктивные шаги" Вашингтона сделали полноценное исполнение соглашения "контрпродуктивным" для России.

В то же время в министерстве отметили, что после приостановки участия в договоре РФ заявляла о намерении добровольно соблюдать предусмотренные СНВ-III лимиты до истечения срока его действия.

Также в МИД напомнили, что в 2025 году Владимир Путин заявлял о готовности России после 5 февраля 2026 еще в течение года соблюдать ограничения, заложенные в договоре. По словам российской стороны, официальной реакции США на это предложение не последовало.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости