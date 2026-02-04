Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении масштабных телефонных консультаций с лидером Китая Си Цзиньпином. Разговор, который американский лидер назвал "замечательным", состоялся через несколько часов после видеозвонка между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

Энергетический удар по России: США и Китай ведут переговоры о поставках газа и нефти

Энергетическая безопасность и потери России

Одним из ключевых вопросов переговоров стала возможность замещения российских энергоресурсов на китайском рынке американскими. Лидеры обсудили потенциальные закупки Китаем нефти и газа у США. Это может существенно ударить по экономике РФ, которая остается главным поставщиком топлива в КНР.

Кроме энергетики, президенты затронули ряд глобальных вызовов, среди которых:

русско-украинская война;

ситуация вокруг Ирана;

напряженность вокруг Тайваня;

вопросы двусторонней торговли

Перспективы отношений

Дональд Трамп высоко оценил уровень доверия между Вашингтоном и Пекином, выразив оптимизм по поводу будущего сотрудничества:

"Отношения с Китаем, и мои личные отношения с президентом Си, очень хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно, чтобы они оставались такими. Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будут достигнуты многие положительные результаты, связанные с президентом Си и КНР!"

Этот дипломатический шаг Трампа расценивается как попытка усилить экономическое давление на агрессора путём переориентации крупнейших мировых потребителей энергии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп отреагировал на массированную атаку РФ, несмотря на заявления о "перемирии".