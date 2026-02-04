Заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв завів свою стару платівку про ядерну зброю та почав знову лякати світ, пишучи, що "Ось і все" і "Зима близько", натякаючи на ядерний удар.

Медведєв знов лякає «ядерною зимою»: що заявив

"Ось і все. Вперше з 1972 року Росія (колишній СРСР) і США не мають договору, що обмежує стратегічні ядерні сили. SALT 1, SALT 2, START I, START II, ​​SORT, New START — все це в минулому", – написав він у соцмережі Х, додавши фото із серіалу "Ігри престолів", написавши "Зима близько".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія більше не вважає себе пов’язаною зобов’язаннями за російсько-американським Договором про стратегічні наступальні озброєння (СНО-III). Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву відомства.

У МЗС РФ нагадали, що ще в лютому 2023 року Москва призупинила дію договору, пояснивши це "вкрай ворожою політикою" адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена. За твердженням російської сторони, "деструктивні кроки" Вашингтона зробили повноцінне виконання угоди "контрпродуктивним" для Росії.

Водночас у міністерстві зазначили, що після призупинення участі в договорі РФ заявляла про намір добровільно дотримуватися передбачених СНО-III лімітів до завершення строку його дії.

Також у МЗС нагадали, що у 2025 році Володимир Путін заявляв про готовність Росії після 5 лютого 2026 року ще протягом року дотримуватися обмежень, закладених у договорі. За словами російської сторони, офіційної реакції США на цю пропозицію не надійшло.