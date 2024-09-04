Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская армия организует "санитарный пояс до Польши", если Украина получит право на использование дальнобойного оружия по территории РФ.

Медведев озвучил новую угрозу. Фото из открытых источников

"Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, если они хотят получить полноценный набор крылатых и даже баллистических ракет, тогда санитарный пояс должен простираться на всю глубину – в Польшу", – заявил Дмитрий Медведев.

Как известно, Владимир Зеленский заявил, что Украине требуются дальнобойные средства поражения и разрешение на их использование без ограничений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил власти Украины в сокрытии числа погибших на российско-украинской войне. Трамп снова заявил, что в случае победы на выборах заключит соглашение о прекращении войны в Украине. После этого он сказал, что количество погибших на войне "гораздо выше, чем считают люди".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении наступила определенная стабилизация фронта. Она связана с перегруппировкой войск РФ, которые не могут одновременно продвигаться на Покровск и Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник попытается атаковать, чтобы обезопасить фланг группировке войск, что будет и дальше атаковать вдоль западного берега реки Волча, окружая наши бригады, которые защищают Украину между рекой Волча и Невельским. Вся ширина этого лоскута составляет 10 км, то есть достается минометами и Fp сторон, что делает оборону этой территории достаточно сложной", — подчеркнул он.

