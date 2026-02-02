Заместитель главы Совбеза России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев убеждает, что страна-агрессорка незаинтересована в глобальной войне. В то же время, он снова возложил ответственность за эскалацию на страны НАТО и Запад. Об этом одиозное российское чиновник сказал в интервью российскому пропагандистскому информагентству ТАСС.

"Конечно, мы не заинтересованы в глобальном конфликте. Мы же не безумны! Сто раз об этом шла речь. Кому нужен этот глобальный конфликт?", – заявил Медведев.

По словам Медведева, россияне якобы были незаинтересованы и в том, чтобы началась "специальная военная операция", а на самом деле война против Украины.

Экс-президент РФ отмечает, что Москва якобы многократно предупреждала Запад, НАТОвские страны, что лучше договориться, чем воевать.

Заместитель председателя российского Совбеза добавил, что Кремль вроде бы просил у Запада и Альянса учесть интересы РФ, определить границы дальнейшего движения НАТО, отказаться от привлечения Украины в блок.

Медведев объяснил это тем, что у Москвы и Киева "уже тогда был территориальный спор по Крыму (речь идет о российской аннексии полуострова – ред.)".

Чиновник возмутился, что на все это Запад никак не отреагировал.

