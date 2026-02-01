Медведев заговорил о "приближении победы" России в войне против Украины

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы приблизилась к военной победе в войне против Украины. По его словам, Москва якобы добивается целей, которые в начале полномасштабного вторжения объявил российский диктатор Владимир Путин.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в интервью пророссийскому проекту Wargonzo повторил ключевые нарративы кремлевской пропаганды относительно так называемой "специальной военной операции" и заявил о якобы приближающейся победе РФ.

"Цели СВО были заявлены сначала президентом нашей страны Владимиром Путиным. Они с тех пор остаются неизменными. Там есть какие-то нюансы, но в целом они как были, так и есть. Очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров", — сказал Медведев.

Также Медведев выразил надежду, что такая "победа" наступит как можно скорее в войне против Украины. В своих заявлениях российский чиновник провел параллели между нынешней войной и советско-германским этапом Второй мировой войны, который в России называют "Великой отечественной". Медведев говорил о "преемственности мотивации", утверждая, что и тогда, и сейчас речь идет якобы о "защите страны и близких".

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин объявил о начале так называемой "спецоперации", цель которой заключалась в "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Другой задачей глава Кремля назвал "помощь" так называемым "ДНР" и "ЛНР".

Однако, несмотря на провозглашенную "демилитаризацию", военный потенциал Украины лишь возрос благодаря поддержке западных партнеров, а тезис о "денацификации" не имеет под собой никаких фактологических оснований. Кроме того, Россия понесла значительные военные и экономические потери, в том числе среди жителей оккупированных территорий о защите которых Путин говорил, вместо этого РФ привлекала этих людей на войну против Украины.

