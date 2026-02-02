Медведєв зробив різкий розворот: чому розпочалася війна проти України

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Заступник очільника Ради безпеки Росії, екс-президент РФ Дмитро Медведєв переконує, що країна-агресорка незацікавлена у глобальній війні. Водночас він знову поклав відповідальність за ескалацію на країни НАТО та Захід. Про це одіозний російський посадовець сказав у інтерв’ю російському пропагандистському інформагентству ТАСС.
Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел
За словами Медведєва, росіяни нібито було незацікавлені і в тому, щоб почалася „спеціальна воєнна операція“, а насправді війна проти України.
Екс-президент РФ наголошує, що Москва нібито багаторазово попереджала Захід, НАТОвські країни, що краще домовтися, а ніж воювати.
Заступник голови російського Радбезу додав, що Кремль начебто просив у Заходу та Альянсу врахувати інтереси РФ, визначити кордони подальшого руху НАТО, відмовитися від залучення України до блоку.
Медведєв пояснив це тим, що у Москви та Києва "вже тоді була територіальна суперечка щодо Криму (йдеться про російську анексію півострова — ред.)".
Посадовець обурився, що на все це Захід ніяк не відреагував.
Читайте також на порталі "Коментарі" — заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія нібито наблизилася до воєнної перемоги у війні проти України. За його словами, Москва нібито досягає цілей, які на початку повномасштабного вторгнення оголосив російський диктатор Володимир Путін.
Дмитро Медведєв в інтерв’ю проросійському проєкту Wargonzo повторив ключові наративи кремлівської пропаганди щодо так званої "спеціальної військової операції" та заявив про нібито наближення перемоги РФ.