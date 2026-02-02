Медведєв зробив різкий розворот: чому розпочалася війна проти України

Заступник очільника Ради безпеки Росії, екс-президент РФ Дмитро Медведєв переконує, що країна-агресорка незацікавлена у глобальній війні. Водночас він знову поклав відповідальність за ескалацію на країни НАТО та Захід. Про це одіозний російський посадовець сказав у інтерв’ю російському пропагандистському інформагентству ТАСС.

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

"Звісно ми не зацікавлені у глобальному конфлікті. Ми ж не божевільні! Сто разів про це йшлося. Кому потрібен цей глобальний конфлікт?", — заявив Медведєв.

За словами Медведєва, росіяни нібито було незацікавлені і в тому, щоб почалася „спеціальна воєнна операція“, а насправді війна проти України.

Екс-президент РФ наголошує, що Москва нібито багаторазово попереджала Захід, НАТОвські країни, що краще домовтися, а ніж воювати.

Заступник голови російського Радбезу додав, що Кремль начебто просив у Заходу та Альянсу врахувати інтереси РФ, визначити кордони подальшого руху НАТО, відмовитися від залучення України до блоку.

Медведєв пояснив це тим, що у Москви та Києва "вже тоді була територіальна суперечка щодо Криму (йдеться про російську анексію півострова — ред.)".

Посадовець обурився, що на все це Захід ніяк не відреагував.

