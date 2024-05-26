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Медведев угрожает начать мировую войну: назвал страну, которая получит порцию радиоактивного пепла

Дмитрий Медведев грозится начать глобальную войну, если США будут атаковать российские позиции в Украине.

сегодня, 13:02 comments1270
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае применения ядерного оружия со стороны России, США проведут массированную атаку и уничтожат все объекты РФ в Украине. На такие заявления отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пригрозивший началом глобальной ядерной войны.

Медведев угрожает начать мировую войну: назвал страну, которая получит порцию радиоактивного пепла

Медведев пригрозил начать мировую войну. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев назвал Сикорского "странным существом" и пригрозил началом ядерной войны, если США вмешаются в прямой конфликт в Украине.

"Попадание американцев по нашим целям означает начало мировой войны", — заявил Медведев.

Российский политик на этом не остановился и призвал поляков быть осторожнее в своих заявлениях. В частности, Медведев упомянул заявление Анджея Дуды о готовности Польши разместить ядерное оружие союзников.

"Учитывая, что еще один поляк Дуда недавно заявил о желании развернуть ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и обязательно получит свою порцию радиоактивного пепла", — пригрозил Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозы Медведева прозвучали в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Российский политик заявил, что Зеленского будет ждать суд, или судьба Степана Бандеры, которого убил агент КГБ выстрелом цианида калия в лицо.

Также "Комментарии" писали об очередных угрозах Медведева странам, которые согласятся отправить свои войска в Украину для войны против России. По словам Медведева, Кремль будет отвечать на такие шаги ударами не только по позициям иностранных войск в Украине, но и нанесет удары по резиденции правительств США, Франции и Великобритании.



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Источник: https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1794657259928105388
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