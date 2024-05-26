Медведев угрожает начать мировую войну: назвал страну, которая получит порцию радиоактивного пепла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае применения ядерного оружия со стороны России, США проведут массированную атаку и уничтожат все объекты РФ в Украине. На такие заявления отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пригрозивший началом глобальной ядерной войны.



Медведев пригрозил начать мировую войну. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев назвал Сикорского "странным существом" и пригрозил началом ядерной войны, если США вмешаются в прямой конфликт в Украине.

"Попадание американцев по нашим целям означает начало мировой войны", — заявил Медведев.

Российский политик на этом не остановился и призвал поляков быть осторожнее в своих заявлениях. В частности, Медведев упомянул заявление Анджея Дуды о готовности Польши разместить ядерное оружие союзников.

"Учитывая, что еще один поляк Дуда недавно заявил о желании развернуть ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и обязательно получит свою порцию радиоактивного пепла", — пригрозил Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозы Медведева прозвучали в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Российский политик заявил, что Зеленского будет ждать суд, или судьба Степана Бандеры, которого убил агент КГБ выстрелом цианида калия в лицо.

Также "Комментарии" писали об очередных угрозах Медведева странам, которые согласятся отправить свои войска в Украину для войны против России. По словам Медведева, Кремль будет отвечать на такие шаги ударами не только по позициям иностранных войск в Украине, но и нанесет удары по резиденции правительств США, Франции и Великобритании.