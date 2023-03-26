Медведев угрожает напасть на важный украинский город, чтобы уничтожить «заразу»

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Slava Kot
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Во время встречи с российскими журналистами заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что российская армия якобы для уничтожения украинской "заразы" должна дойти до Киева, или еще дальше на запад — до Львова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
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Бывший президент России Дмитрий Медведев во время разговора с журналистами ответил, что Россия вроде бы воюет не с украинцами, а с НАТО.
Также российский политик сообщил, что РФ собирается достичь всех поставленных целей и в будущем создать 100 км зону, которая будет демилитаризована от оружия близкой и средней дальности. После этих слов Медведев добавил, что существует возможность нападения российской армии на другие города.
Также "Комментарии" писали о призывах Дмитрия Медведева к американцам, у которых российский политик просит совершить государственный переворот и свергнуть президента США Джо Байдена.
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