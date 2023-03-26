Медведев угрожает напасть на важный украинский город, чтобы уничтожить «заразу»

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Во время встречи с российскими журналистами заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что российская армия якобы для уничтожения украинской "заразы" должна дойти до Киева, или еще дальше на запад — до Львова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

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Бывший президент России Дмитрий Медведев во время разговора с журналистами ответил, что Россия вроде бы воюет не с украинцами, а с НАТО.

"Скажу лишь то, что очевидно само по себе: РФ воюет не с Украиной, не с ее нацистским режимом. Наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО и 800 млн человек, снабжающих технику и деньги", — сказал политик, повторив кремлевскую пропаганду.

Также российский политик сообщил, что РФ собирается достичь всех поставленных целей и в будущем создать 100 км зону, которая будет демилитаризована от оружия близкой и средней дальности. После этих слов Медведев добавил, что существует возможность нападения российской армии на другие города.

"Ничего нельзя исключать. Если нужно будет идти в Киев, мы пойдем в Киев. Если нужно будет идти во Львов, мы будем атаковать Львов, чтобы уничтожить эту заразу", — сказал он.

Заступник председателя Совета безопасности РФ считает, что эти страны понимают только язык силы и с ними нет смысла говорить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев заявил , готова ли Россия к переговорам с Западом.

Также "Комментарии" писали о призывах Дмитрия Медведева к американцам, у которых российский политик просит совершить государственный переворот и свергнуть президента США Джо Байдена.



