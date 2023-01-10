Медведев угрожает россиянам из-за того, что "Украина лучше модернизирует танки Т-72"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев начал угрожать из-за того, что "Украина лучше модернизирует советские танки Т-72 ". Он заявил российскому военно-промышленному комплексу об "ответственности". Об этом пишут российские СМИ.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

На одном совещании Медведев сказал, что, мол, наша страна начала модернизировать 100 советских танков. Кроме этого, он заявил, что россияне должны быстрее чинить технику, чтобы снова отправлять ее на войну против Украины.

"Обратил, например, сегодня внимание на информацию о том, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72, подчеркиваю — не каких-то там иностранных танков, а Т-72 для того, чтобы поставлять из советского наследия", — сказал Медведев.

Дмитрий Медведев также начал угрожать ответственностью из-за срыва государственных оборонных заказов страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев рассказал, какой подарок к Новому году Россия послала странам НАТО. Фрегат российского флота "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", отправился из Черного моря в Атлантический океан. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что судно идет к берегам стран НАТО. В присущей себе язвительной манере Медведев назвал этот шаг подарком к Новому году от России странам НАТО. Медведев прямо заявил, что отправка состоялась 4 января и ее цель – приближение к странам НАТО и создание угрозы для США в частности. По данным Военно-морских сил Украины в Facebook, церемонию отправления "Горшкова" лично возглавил президент России Владимир Путин. Правда, лично Путин не присутствовал, он включился по видеосвязи. Планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов.

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