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Медведев угрожающе отреагировал на идею введения войск НАТО в Украину

Дмитрий Медведев пригрозил запуском ракет по Европе, как ответ на ввод войск НАТО в Украину.

сегодня, 16:25
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Автор:

Slava Kot

Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен рассказал, что некоторые члены военного альянса рассматривают возможность ввода своих войск на территорию Украины. На такие слова отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Медведев угрожающе отреагировал на идею введения войск НАТО в Украину

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Расмуссен указал, что введение войск НАТО на территорию Украины возможно, если на июльском саммите военного альянса не согласуют четкие и реальные гарантии безопасности для Украины. По его словам, в контексте введения войск активную позицию занимает Польша, а также страны Балтии. По мнению бывшего генсека НАТО, такие действия будут абсолютно законными, если Украина обратится с соответствующим предложением.


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Бывший президент РФ Дмитрий Медведев угрожающе отреагировал на такие идеи.

"Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что на этот счет считает Uncle Sam? Ведь его это тоже коснется…", — заявил российский политик.

Под термином Uncle Sam Медведев имел в виду Соединенные Штаты. Российский политик также критически высказался о Расмуссене указав, что раньше он был "не очень умным человеком", а теперь впал в "безумие".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлениях экс-президента России Дмитрия Медведева, который сообщал, что украинские силы начали долгожданное контрнаступление.

Также "Комментарии" писали, что Медведев после атак неизвестных беспилотников по Москве назвал вечного врага Российской Федерации. Несмотря на то, что Российский политик обвинил в атаках Украину, вечным врагом оказалась другая страна.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/336
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