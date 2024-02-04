Медведев уже не скрывает, что Россия планирует вмешиваться в выборы на Западе: что будет делать Кремль

В этом году во многих странах Европы и США пройдут выборы. Следовательно, РФ собирается "поддержать всеми возможными способами" выгодных ей кандидатов. Об этом написал заместитель главы Совбеза РФ и экспрезидент России Дмитрий Медведев в Telegram.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

В своем сообщении Медведев пишет, что на Западе существуют "оппозиционные" политики и партии со "своей национальной программой, противостоящей американскому глобализму"

"Наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах", – нескрываемо объявил намерения Кремля Дмитрий Медведев.

По мнению кремлевского пропагандиста, приход к власти пророссийских политиков "радикально оздоровит политический ландшафт в западном мире".

Бывший российский президент сделал такое заявление перед выборами, в частности будущего президента США в ноябре и выборами в Европарламент в июне. Известно, что в 2024 году выборы пройдут в 77 странах мира, где проживают три миллиарда человек.

Известно, что это уже не первая попытка российского вмешательства в выборы. В частности, во время президентских выборов в США в 2016 году, когда РФ использовала свое влияние, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что почему вопрос с выделением помощи от США снова откладывается. В то время, как в Сенате между республиканцами и демократами, похоже, достигнут консенсус по голосованию за пакет помощи партнерам (включая более 60 млрд долл. для Украины) и реформы в пограничной политике (с усилением границы с Мексикой и контролем за миграцией), в Палате представителей республиканцев ведут свою игру. Ее спикер-трампист Майк Джонсон обнародовал законопроект о помощи исключительно Израилю. Поддержку Украины предложил отложить на неопределенный срок. В Белом доме уже назвали такой ход циничным маневром.