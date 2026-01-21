logo

Медведев выдал циничное заявление о цели Трампа в Гренландии: при чем здесь Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев выдал циничное заявление о цели Трампа в Гренландии: при чем здесь Путин

В Москве считают, что американский президент пытается копировать стиль своего российского кумира

21 января 2026, 16:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Претензии Дональда Трампа к Гренландии не связаны с опасениями по Китаю или России. На самом деле, по словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева в своем телеграмм-канале, Трамп стремится подражать российскому лидеру Владимиру Путину и войти в историю как "собиратель территорий".

Медведев выдал циничное заявление о цели Трампа в Гренландии: при чем здесь Путин

Фото: из открытых источников

Медведев отметил, что европейские лидеры, "переполненные страхом", постараются убедить американского президента пойти на компромисс, например, передать остров в долгосрочную аренду США с возможностью добычи полезных ископаемых и размещения военных объектов. Однако, по мнению экспрезидента РФ, Трампа этого недостаточно.

"Он хочет увидеть Гренландию на карте, окрашенную в звездно-полосатый цвет, как уже опубликовано на его карте, включая Канаду и Венесуэлу, и стать рядом с основателями США. Цель — остаться в истории и одновременно подражать российскому стилю руководства", — написал Медведев.

Экслидер РФ также считает, что Трамп спешит из-за ограниченности своего времени в должности. Главный вопрос, по его словам, состоит в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома, ведь аннексия Гренландии — это сложнее, чем угон иностранного лидера или внутриполитические интриги. Медведев добавил, что остается открытым, позволят ли Трампу реализовать свои планы.

Недавно американский президент выставил европейским государствам ультиматум: передать Гренландию или столкнуться с торговыми ограничениями. Эксперты отмечают, что этот кризис стал неожиданным подарком для Москвы: вместо общего ответа на российскую агрессию НАТО сосредоточилось на внутреннем территориальном конфликте, а внимание Запада отвернулось от Украины в пользу Гренландии.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и продолжительный мир, ведь это напрямую влияет на безопасность всего континента. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Страсбургском Европейском парламенте 21 января.



