Медведєв видав цинічну заяву про мету Трампа у Гренландії: до чого тут Путін

Претензії Дональда Трампа щодо Гренландії не пов’язані з побоюваннями щодо Китаю чи Росії. Насправді, за словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва у своєму телеграм-каналі, Трамп прагне наслідувати російського лідера Володимира Путіна та увійти в історію як "збирач територій".

Фото: з відкритих джерел

Медведєв зазначив, що європейські лідери, "переповнені страхом", намагатимуться переконати американського президента піти на компроміс, наприклад, передати острів у довгострокову оренду США з можливістю видобутку корисних копалин і розміщення військових об’єктів. Проте, на думку експрезидента РФ, Трампу цього недостатньо.

"Він хоче побачити Гренландію на карті, пофарбовану у зірково-смугастий колір, як уже опубліковано на його карті, включно з Канадою та Венесуелою, і стати поруч із засновниками США. Мета — залишитися в історії та водночас наслідувати російський стиль керівництва", — написав Медведєв.

Екслідер РФ також вважає, що Трамп поспішає через обмеженість свого часу на посаді. Головне питання, за його словами, полягає у тому, яку ціну готовий заплатити нинішній господар Білого дому, адже анексія Гренландії — це складніше, ніж викрадення іноземного лідера або внутрішньополітичні інтриги. Медведєв додав, що залишається відкритим, чи дозволять Трампу реалізувати свої плани.

Нещодавно американський президент виставив європейським державам ультиматум: передати Гренландію або зіткнутися з торговими обмеженнями. Експерти відзначають, що ця криза стала несподіваним подарунком для Москви: замість спільної відповіді на російську агресію НАТО зосередилося на внутрішньому територіальному конфлікті, а увага Заходу відвернулася від України на користь Гренландії.

