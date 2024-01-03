Медведев выдал новую порцию бреда: на этот раз досталось французам

Заместитель секретаря российского СНБО, бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал французов "лягушатниками" за то, что Министерство иностранных дел Франции оправдало удары Украины по российскому городу Белгород. Очередное скандальное заявление Медведев опубликовал в Telegram, передает портал "Комментарии".

Медведев назвал французов "жабниками". Фото из открытых источников

После ударов Вооруженных сил Украины по Белгороду МИД Франции заявил, что ответные действия украинской армии являются законной самообороной.

Дмитрия Медведева разозлило заявление французского министерства. Бывший глава Кремля назвал французов "лягушатниками", а также намекнул, что все они якобы нетрадиционной ориентации.

"Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти... п-ры (не пионеры типа)", – написал Дмитрий Медведев.

По словам бывшего президента РФ, заявление МИД Франции после обстрела Белгорода подтвердило так называемую справедливость негативного отношения россиян к французам.

При этом Дмитрий Медведев без каких-либо аргументов заявил, что город якобы был обстрелян кассетными боеприпасами.

В заключение российский политик добавил, что считает граждан Франции "мразями", "выб***ками" и "ур***ми".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что главная цель, не задекларированная в целях "СВО" — это устранение действующего украинского руководства. Он назвал главную цель, которая не провозглашается, однако, по мнению Медведева, должна быть выполнена российским режимом под руководством Путина. Российский политик также продлил свои пропагандистские нарративы и высказал претензии на Киев, Одессу, Харьков, Днепр и Николаев, которые назвал "русскими огородами".

