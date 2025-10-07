logo

Медведев высмеял Макрона и вспомнил о 1814 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев высмеял Макрона и вспомнил о 1814 году

Дмитрий Медведев высмеял президента Франции Эмманюэля Макрона из-за отставки правительства Лекорню.

7 октября 2025, 09:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в очередной раз отметился провокационным заявлением в соцсети X. В этот раз российский экс-президент решил высмеять президента Франции Эмманюэля Макрона, комментируя отставку французского правительства во главе с Себастьяном Лекорню.

Медведев высмеял Макрона и вспомнил о 1814 году

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев саркастически отреагировал, что правительство Франции продержалось рекордно мало и обвинил в этом Эмманюэля Макрона.

"Правительство Франции продержалось 14 часов. Потому что во Франции нет президента. Только блестящий адвокат Киева, приятель Германии и Британии, болтливый арбитр Африки. Но Микрону безразлично во Францию. Даже лошади наших казаков, въехавших в Париж в 1814 году, выполнили бы его работу лучше…", – написал бывший президент РФ.

Себастьян Лекорню подал в отставку только 27 дней спустя после назначения премьер-министром Франции. Его правительство просуществовало рекордно короткое время – 14 часов, что стало антирекордом в современной французской политике.

Медведев вспомнил о событиях 1814 года, когда русские войска вместе с союзниками вошли в Париж, завершив Наполеоновские войны. После этих событий император Наполеон отрекся от престола.

Это заявление является типичным примером информационных атак Медведева, объединяющего в своих публикациях пропагандистские нарративы, исторические аллюзии и оскорбительную риторику по отношению к западным лидерам. Таким образом, Медведев пытается напомнить о "славном прошлом России" и одновременно унизить современных европейских лидеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев неожиданно признался, почему дроны начали появляться в Европе.

Также "Комментарии" писали, что во Франции задержан российский танкер, с которого могли запускать дроны по Дании.



