Медведєв висміяв Макрона та згадав про 1814 рік
НОВИНИ

Медведєв висміяв Макрона та згадав про 1814 рік

Дмитро Медведєв висміяв президента Франції Емманюеля Макрона через відставку уряду Лекорню.

7 жовтня 2025, 09:30
Автор:
Slava Kot

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкотре відзначився провокативною заявою у соцмережі X. Цього разу російський експрезидент вирішив висміяти президента Франції Емманюеля Макрона, коментуючи відставку французького уряду на чолі із Себастьяном Лекорню.

Медведєв висміяв Макрона та згадав про 1814 рік

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв саркастично відреагував, що уряд Франції протримався рекордно мало та звинуватив у цьому Емманюеля Макрона.

"Уряд Франції протримався 14 годин. Бо у Франції немає президента. Тільки блискучий адвокат Києва, приятель Німеччини та Британії, балакучий арбітр Африки. Але Мікрону байдуже до Франції. Навіть коні наших козаків, що в’їхали до Парижа в 1814 році, виконали б його роботу краще…", — написав колишній президент РФ.

Себастьян Лекорню подав у відставку лише через 27 днів після призначення прем’єр-міністром Франції. Його уряд проіснував рекордно короткий час — 14 годин, що стало антирекордом у сучасній французькій політиці.

Медведєв згадав події 1814 року, коли російські війська разом із союзниками увійшли до Парижа, завершивши Наполеонівські війни. Після цих подій імператор Наполеон зрікся престолу.

Ця заява є типовим прикладом інформаційних атак Медведєва, який у своїх публікаціях поєднує пропагандистські наративи, історичні алюзії та образливу риторику щодо західних лідерів. Таким чином Медведєв намагається нагадати про "славне минуле Росії" та водночас принизити сучасних європейських лідерів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв несподівано зізнався, чому дрони почали з’являтися в Європі.

Також "Коментарі" писали, що у Франції затримано російський танкер, з якого могли запускати дрони по Данії.



