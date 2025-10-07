Медведєв висміяв Макрона та згадав про 1814 рік

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкотре відзначився провокативною заявою у соцмережі X. Цього разу російський експрезидент вирішив висміяти президента Франції Емманюеля Макрона, коментуючи відставку французького уряду на чолі із Себастьяном Лекорню.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв саркастично відреагував, що уряд Франції протримався рекордно мало та звинуватив у цьому Емманюеля Макрона.

"Уряд Франції протримався 14 годин. Бо у Франції немає президента. Тільки блискучий адвокат Києва, приятель Німеччини та Британії, балакучий арбітр Африки. Але Мікрону байдуже до Франції. Навіть коні наших козаків, що в’їхали до Парижа в 1814 році, виконали б його роботу краще…", — написав колишній президент РФ.

Себастьян Лекорню подав у відставку лише через 27 днів після призначення прем’єр-міністром Франції. Його уряд проіснував рекордно короткий час — 14 годин, що стало антирекордом у сучасній французькій політиці.

Медведєв згадав події 1814 року, коли російські війська разом із союзниками увійшли до Парижа, завершивши Наполеонівські війни. Після цих подій імператор Наполеон зрікся престолу.

Ця заява є типовим прикладом інформаційних атак Медведєва, який у своїх публікаціях поєднує пропагандистські наративи, історичні алюзії та образливу риторику щодо західних лідерів. Таким чином Медведєв намагається нагадати про "славне минуле Росії" та водночас принизити сучасних європейських лідерів.

