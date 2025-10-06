Медведєв несподівано зізнався, чому дрони почали з’являтися в Європі

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв запропонував свої п’ять версій, чому безпілотники активно почали з’являтися на території європейських країн. За його словами, це можливість, аби "недалекі європейці" відчули, що таке небезпека війни та почали "боятися і тремтіти, як тупі тварини".

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв у соцмережах опублікував 5 версій чому дрони почали виявляти в Європі:

1. Провокації бандерівців з метою покращити постачання зброї та спровокувати війну.

2. Діяльність проросійського підпілля у цих країнах з метою дестабілізації життя в ЄС.

3. Перевірка своїх систем ППО на міцність, що проводиться місцевими спецслужбами.

4. Ігри місцевих охламонів із хуліганськими цілями.

5. Прямий засил дронов із Росії.

Одразу після цього, Медвдєв заявив, що версію з російськими дронами прокоментував Путін, який сказав, що "не буде більше" запускати безпілотники. Потім російський диктатор заявив, що нібито дрони, які вважають російськими запускають "молоді люди", щоб європейські країни збільшили витрати на оборону.

Сам же Медведєв не дає відповіді, однак вважає, що головне завдання запуску безпілотників у тому, щоб європейці відчули небезпеку війни.

"Головне, щоб недалекі європейці відчули на своїй шкурі, що таке небезпека війни. Щоб боялися і тремтіли, як тупі тварини в череді, яких женуть на бійню. Щоб обгадилися від страху, передчуваючи свій близький і болісний кінець", — пише Медведєв.

За його словами, тоді європейці зможуть змінити лідерів країн, які допомагають Україні у війні проти Росії.

"Може тоді вони зрозуміють, що таке війна. І відірвуть голови своїм потворам типу Мерца та Макрона, які заробляють бабло та політичні очки на крові…", — додав Медведєв повторюючи наративи пропаганди РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після появи дронів над Бельгією в Єврокомісії зробили приречену заяву.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі знову принизили Трампа відреагувавши на погрози президента США.