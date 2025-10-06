Медведєв несподівано зізнався, чому дрони почали з’являтися в Європі

Рубрики
Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв запропонував свої п’ять версій, чому безпілотники активно почали з’являтися на території європейських країн. За його словами, це можливість, аби "недалекі європейці" відчули, що таке небезпека війни та почали "боятися і тремтіти, як тупі тварини".
Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел
Дмитро Медведєв у соцмережах опублікував 5 версій чому дрони почали виявляти в Європі:
Одразу після цього, Медвдєв заявив, що версію з російськими дронами прокоментував Путін, який сказав, що "не буде більше" запускати безпілотники. Потім російський диктатор заявив, що нібито дрони, які вважають російськими запускають "молоді люди", щоб європейські країни збільшили витрати на оборону.
Сам же Медведєв не дає відповіді, однак вважає, що головне завдання запуску безпілотників у тому, щоб європейці відчули небезпеку війни.
За його словами, тоді європейці зможуть змінити лідерів країн, які допомагають Україні у війні проти Росії.
