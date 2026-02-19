logo

Медведев выступил с новыми угрозами Украине: что сказал о Зеленском

Дмитрий Медведев выступил с новыми угрозами в отношении Украины и Владимира Зеленского.

19 февраля 2026, 15:00
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с очередными резкими заявлениями по Украине и ее руководству. Российский политик обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот якобы "служит интересам США" и пригрозил дальнейшим сокращением украинских территорий.

Медведев выступил с новыми угрозами Украине: что сказал о Зеленском

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в сообщении в запрещенной в России соцсети X использовал традиционную для себя риторику оскорблений и пропагандистских штампов, заявив, что чем дольше Зеленский остается у власти, тем меньше становится Украина. В то же время, он фактически подтвердил намерения Кремля продолжать войну, несмотря на любые разговоры о мирных переговорах.

"Зеленая муха обеспокоена интервью Залужного и докучает американцам относительно выборов в Украине, утверждая, что Россия хочет подавить киевского жука. США безразлично на выборы, но этот дурак-клоун — полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше становится "Украина"", — написал Медведев.

Таким образом, Медведев отреагировал на интервью посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного агентству Associated Press. В разговоре Залужный допустил критические оценки отдельных решений украинской власти, в частности обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев резко ответил Зеленскому на его слова о российском диктаторе Владимире Путине.

Также "Комментарии" писали, что в партии Зеленского заявили об отвращении к Валерию Залужному после резонансного интервью Associated Press с критикой президента.



