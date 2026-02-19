Медведєв виступив з новими погрозами Україні: що сказав про Зеленського

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із черговими різкими заявами щодо України та її керівництва. Російський політик звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що той нібито "служить інтересам США", та пригрозив подальшим скороченням українських територій.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв у дописі в забороненій в Росії соцмережі X використав традиційну для себе риторику образ і пропагандистських штампів, заявивши, що чим довше Зеленський залишається при владі, тим меншою стає Україна. Водночас він фактично підтвердив наміри Кремля продовжувати війну, попри будь-які розмови про мирні переговори.

"Зелена муха стурбована інтерв'ю Залужного та докучає американцям щодо виборів в Україні, стверджуючи, що Росія хоче придушити київського жука. США байдуже на вибори, але цей дурень-клоун — корисний ідіот. Чим довше він при владі, тим меншою стає "Україна"", — написав Медведєв.

Таким чином Медведєв відреагував на інтерв’ю посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного агентству Associated Press. У розмові Залужний допустив критичні оцінки щодо окремих рішень української влади, зокрема звинуватив Зеленського у провалі контрнаступу ЗСУ у 2023 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв різко відповів Зеленському на його слова про російського диктатора Володимира Путіна.

Також "Коментарі" писали, що у партії Зеленського заявили про огиду до Валерія Залужного після резонансного інтерв'ю Associated Press з критикою президента.