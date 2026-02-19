Медведєв виступив з новими погрозами Україні: що сказав про Зеленського

Рубрики
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із черговими різкими заявами щодо України та її керівництва. Російський політик звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що той нібито "служить інтересам США", та пригрозив подальшим скороченням українських територій.
Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел
Дмитро Медведєв у дописі в забороненій в Росії соцмережі X використав традиційну для себе риторику образ і пропагандистських штампів, заявивши, що чим довше Зеленський залишається при владі, тим меншою стає Україна. Водночас він фактично підтвердив наміри Кремля продовжувати війну, попри будь-які розмови про мирні переговори.
Таким чином Медведєв відреагував на інтерв’ю посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного агентству Associated Press. У розмові Залужний допустив критичні оцінки щодо окремих рішень української влади, зокрема звинуватив Зеленського у провалі контрнаступу ЗСУ у 2023 році.
