Медведєв різко відповів Зеленському на його слова про Путіна

Дмитро Медведєв різко відреагував на слова Володимира Зеленського про Путіна.

15 лютого 2026, 18:35
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на слова президента України Володимира Зеленського щодо російського диктатора Володимира Путіна. Український лідер зауважив, що Київ вже йде на поступки, адже очільник Кремля не сидить у в’язниці.

Медведєв різко відповів Зеленському на його слова про Путіна

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв опублікував відеозвернення з реакцією на заяву Зеленського у своєму телеграм-каналі. Російський політик традиційно вдався до пропагандистської та образливої риторики.

"Тут воша зі засклеклими очима вимовила: "Наш найбільший компроміс — що Путін та його друзі не у в'язниці". Ну тоді з нашого боку відповідь дуже проста. Зелена нікчема житиме, доки вона продовжує розвалювати країну 404", — сказав Медведєв.

Нагадаємо, що Зеленський в інтерв’ю виданню Politico заявив, що Київ постійно отримує від США сигнали щодо необхідності компромісу з Росією. За його словами, Україна вже йде на компроміс, адже "Путін і його друзі не сидять у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який вже пішов світ". Крім того, Зеленський зауважив, що Україна неодноразово погоджувалася на безумовне припинення вогню, однак Кремль відмовився від цієї ініціативи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв прямо пригрозив Зеленському обезголовленням. Російський політик заявив, що політична доля українського лідера нібито вже вирішена, використавши алюзію на відомий роман Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита".

Також "Коментарі" писали, що  Медведєв пригрозив натиснути на "червону кнопку". У Кремлі не виключають застосування ядерної зброї у випадку необхідності.



