Медведев взорвался бранью из-за слов нового главкома ВСУ Драпатого о России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о России. Российский политик использовал обидную лексику и заявил, что борьба должна вестись не только против отдельных украинских военных руководителей, но и против всей украинской власти.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Причиной эмоциональной реакции Медведева стали слова Драпатого, ранее заявившего, что Россия является "нацией с руководством, не имеющим права на существование в цивилизованном мире". По его словам, за тысячи лет в российском государстве не изменились ни имперские амбиции, ни ментальность.

В ответ Медведев опубликовал сообщение с резкими оскорблениями в адрес украинского военного, где назвал Драпатого "русофобом" и использовал нецензурные высказывания.

"И смрадный русофобский плевок нового у**ка с говорящей фамилией "драпатый" о необходимости уничтожить российскую цивилизацию на корню. Эта кем-то ранее больно отдрапаченная мразь — просто жирный кусок говна, который пристал к бандеровскому сапогу в ходе "победного марша". В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином", — сказал Медведев.

К критике также присоединился депутат Государственной думы РФ Леонид Слуцкий. Он утверждает, что слова Драпатого якобы подтверждают политику Киева, направленную против россиян.

Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ состоялось 22 июля после кадровых смен в военном руководстве Украины. Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Сырского и назначении Драпатого новым главкомом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мария Захарова прокомментировала высказывание Драпатого о российском руководстве.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные рассказали, чего ждут от Драпатого.