Медведєв вибухнув лайкою через слова нового головкома ЗСУ Драпатого про Росію

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на висловлювання нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого про Росію. Російський політик використав образливу лексику та заявив, що боротьба має вестися не лише проти окремих українських військових керівників, а й проти всієї української влади.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Причиною емоційної реакції Медведєва стали слова Драпатого, який раніше заявив, що Росія є "нацією з керівництвом, яке не має права на існування в цивілізованому світі". За його словами, за тисячі років у російській державі не змінилися ані імперські амбіції, ані ментальність.

У відповідь Медведєв опублікував допис з різкими образами на адресу українського військового, де назвав Драпатого "русофобом" і використав нецензурні висловлювання.

"І сморідний русофобський плювок нового у**ка з прізвищем Драпатий про необхідність знищити російську цивілізацію на корені. Ця кимось раніше боляче відлуплена мерзота — просто жирний шматок гівна, який причепився до бандерівського чобота під час "переможного маршу". У такому разі немає сенсу мити взуття. Простіше викинути у вигрібну яму смердючий чобіт, підірвавши його разом із нацистським господарем", — сказав Медведєв.

До критики також долучився депутат Державної думи РФ Леонід Слуцький. Він стверджує, що слова Драпатого нібито підтверджують політику Києва, спрямовану проти росіян.

Призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ відбулося 22 липня після кадрових змін у військовому керівництві України. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського та призначення Драпатого новим головкомом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Марія Захарова прокоментувала висловлювання Драпатого про російське керівництво.

Також "Коментарі" писали, що українські військові розповіли, чого очікують від Драпатого.