У Путіна істерично відреагували на слова Драпатого про керівництво РФ

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова різко відреагувала на висловлювання нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого про російське керівництво. Представниця російського МЗС повторила традиційні тези кремлівської пропаганди, звинувативши українську владу в "неонацизмі".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Захарова прокоментувала інтерв'ю Драпатого, в якому він говорив про багаторічну агресивну політику Кремля та заявив, що російське керівництво "не має права на існування в цивілізованому світі".

"Ось тому їм одна назва – неонацисти", – заявила речниця МЗС РФ.

Водночас у своїй заяві Захарова інтерпретувала слова Драпатого як висловлювання проти всього російського народу. Натомість у самому інтерв'ю генерал наголошував саме на відповідальності керівництва Росії та його імперській політиці.

"Ми бачимо, що сусідом не назвеш націю з керівництвом, яке не має права на існування в цивілізованому світі. Там за тисячі років нічого не змінилося ані в ментальності, ані в імперських амбіціях", – сказав Драпатий.

Новий головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що ще задовго до 2014 року припускав неминучість війни з Росією, оскільки після здобуття Україною незалежності Москва так і не відмовилася від спроб зберегти свій вплив на Україну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Кремля на призначення Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

Також "Коментарі" писали, що Драпатий жорстко висловився про частину жителів Донбасу. За його словами, "їм байдуже, в якій країні жити".