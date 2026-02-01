Медведєв заговорив про "наближення перемоги" Росії у війні проти України

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія нібито наблизилася до воєнної перемоги у війні проти України. За його словами, Москва нібито досягає цілей, які на початку повномасштабного вторгнення оголосив російський диктатор Володимир Путін.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв в інтерв’ю проросійському проєкту Wargonzo повторив ключові наративи кремлівської пропаганди щодо так званої "спеціальної військової операції" та заявив про нібито наближення перемоги РФ.

"Цілі СВО були заявлені спочатку президентом нашої країни Володимиром Путіним. Вони з тих пір залишаються незмінними. Там є якісь нюанси, але в цілому вони як були, так і є. Очевидно, що факт воєнної перемоги дуже важливий. І він проглядається за цілою низкою параметрів", — сказав Медведєв.

Також Медведєв висловив сподівання, що така "перемога" настане якомога швидше у війні проти України. У своїх заявах російський посадовець провів паралелі між нинішньою війною та радянсько-німецьким етапом Другої світової війни, який у Росії називають "Великою вітчизняною". Медведєв говорив про "наступність мотивації", стверджуючи, що і тоді, і зараз ідеться нібито про "захист країни та близьких".

Нагадаємо, що 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок так званої "спецоперації", мета, якої полягала у "демілітаризації" та "денацифікації" України. Іншим завданням очільник Кремля назвав "допомогу" так званим "ДНР" і "ЛНР".

Однак, попри проголошену "демілітаризацію", військовий потенціал України лише зріс завдяки підтримці західних партнерів, а теза про "денацифікацію" не має під собою жодних фактологічних підстав. Крім того, Росія зазнала значних військових і економічних втрат, зокрема серед жителів окупованих територій про захист яких Путін говорив, натомість РФ залучала цих людей на війну проти України.

