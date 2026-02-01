"Все закінчиться, як з Мілошевичем": в Росії Путіну пророкують кінець в Гаазі

Колишній ватажок бойовиків на Донбасі та ексофіцер ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков), який нині відбуває покарання в російській колонії, зробив різку заяву щодо майбутнього російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, російське вище керівництво неминуче чекає міжнародний трибунал за сценарієм, подібним до долі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ігор Гіркін відреагував на повідомлення про згоду Москви на так зване "енергетичне перемир’я" з Україною. На його думку, Кремль марно розраховує на компроміси або "прощення" з боку Заходу.

"На що розраховує наше керівництво, я чесно кажучи, не цілком розумію. На прощення? Не буде його. На примирення? Не буде його. Усе закінчиться, як із Мілошевичем, тепер це вже цілком очевидно", - написав Гіркін у Telegram -каналі.

Гіркін вважає, що російська влада намагається домовлятися з Вашингтоном, який паралельно продовжує підтримувати Україну військовою допомогою. За його оцінкою, Київ свідомо затягує час, роблячи ставку на війну на виснаження.

Окремо росіянин наголосив на "величезних" втратах армії РФ. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), загальні втрати Росії у війні можуть сягати майже 1,2 млн осіб, з них близько 325 тисяч загиблими.

Критика на адресу Кремля з боку Стрєлкова звучить не вперше. Раніше він заявляв, що Росія рухається до сценарію, подібного до Лютневої революції 1917 року, а ситуація на фронті й в економіці стрімко погіршується. Зауважимо, що сам Гіркін заочно засуджений судом у Гаазі до довічного ув’язнення у 2022 році за справою про катастрофу рейсу MH17, а в Росії у 2024 році отримав реальний термін за критику влади.

