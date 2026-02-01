logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія "Все закінчиться, як з Мілошевичем": в Росії Путіну пророкують кінець в Гаазі
commentss НОВИНИ Всі новини

"Все закінчиться, як з Мілошевичем": в Росії Путіну пророкують кінець в Гаазі

Ігор Стрєлков заявив, що керівництво Росії неминуче чекає міжнародний трибунал. Він порівняв майбутнє Путіна з долею Слободана Мілошевича.

1 лютого 2026, 08:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній ватажок бойовиків на Донбасі та ексофіцер ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков), який нині відбуває покарання в російській колонії, зробив різку заяву щодо майбутнього російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, російське вище керівництво неминуче чекає міжнародний трибунал за сценарієм, подібним до долі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича.

"Все закінчиться, як з Мілошевичем": в Росії Путіну пророкують кінець в Гаазі

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ігор Гіркін відреагував на повідомлення про згоду Москви на так зване "енергетичне перемир’я" з Україною. На його думку, Кремль марно розраховує на компроміси або "прощення" з боку Заходу.

"На що розраховує наше керівництво, я чесно кажучи, не цілком розумію. На прощення? Не буде його. На примирення? Не буде його. Усе закінчиться, як із Мілошевичем, тепер це вже цілком очевидно", - написав Гіркін у Telegram-каналі.

Гіркін вважає, що російська влада намагається домовлятися з Вашингтоном, який паралельно продовжує підтримувати Україну військовою допомогою. За його оцінкою, Київ свідомо затягує час, роблячи ставку на війну на виснаження.

Окремо росіянин наголосив на "величезних" втратах армії РФ. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), загальні втрати Росії у війні можуть сягати майже 1,2 млн осіб, з них близько 325 тисяч загиблими.

Критика на адресу Кремля з боку Стрєлкова звучить не вперше. Раніше він заявляв, що Росія рухається до сценарію, подібного до Лютневої революції 1917 року, а ситуація на фронті й в економіці стрімко погіршується. Зауважимо, що сам Гіркін заочно засуджений судом у Гаазі до довічного ув’язнення у 2022 році за справою про катастрофу рейсу MH17, а в Росії у 2024 році отримав реальний термін за критику влади.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський зробив нову заяву про зустріч з Путіним. Пояснив, про що хоче домовитися.

Також "Коментарі" писали, що в Парижі невідомі залишили гучне послання Путіну на стінах галереї, де працює його донька.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини