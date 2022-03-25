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Медведев заявил, что войной Россия добивается, чтобы Украина стала «нормальным соседом»

Свою оценку ходу боевых действий Медведев давать отказался

сегодня, 09:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что война против Украины идет "по плану Путина". Как передает портал "Комментарии", такое мнение он высказал в интервью пропагандистам из "РИА Новости".

Медведев заявил, что войной Россия добивается, чтобы Украина стала «нормальным соседом»

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Полномасштабную войну в Украине Дмитрий Медведев постарался оправдать тем, что Россия не сумела достичь поставленных целей дипломатическим путем. Поэтому в Кремле было принято решение о том, чтобы провести в Украине военную спецоперацию. 

При этом Дмитрий Медведев несколько раз повторил, что окончательное решение о проведении спецоперации принимал исключительно президент РФ Владимир Путин. Он же и решает, как долго продлится война в Украине. 

Медведев отметил, что боевые действия в Украине будет до тех пор, пока все те цели, о которых публично говорил Путин не будут выполнены.

От себя Дмитрий Медведев добавил, эти цели непосредственно определяют будущее Украины, которая должна согласиться на нейтральный статус. По словам Медведева, Украина должна стать "нормальным соседом" РФ.  

Читайте на портале "Комментарии" — украинская разведка сигнализирует, что все больше военных РФ добровольно соглашаются сложить оружие или же с оружием в руках переходят воевать на сторону Украины, потому что начинают понимать всю преступность путинского режима.

Также издание "Комментарии" сообщало — глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель считает, что на нынешнем этапе Россия не заинтересована в переговорах с Украиной. И то время, которое выделяется на переговоры Россия использует для перегруппировки войск. 



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