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Между РФ и Южной Кореей разразился дипломатический скандал из-за Захарова

Южная Корея вызывает российского посла из-за высказываний Марии Захаровой

4 февраля 2024, 20:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Южной Корее вызвали российских дипломатов по поводу критических высказываний из Москвы их президента Юн Сок Йоля за его заявления о стремлении Северной Кореи иметь ядерный арсенал.

Между РФ и Южной Кореей разразился дипломатический скандал из-за Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Reuters.

В частности, заместитель руководителя Министерства иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Чон Бен Вон вызвал российского посла Георгия Зиновьева, чтобы сообщить, что реакция российских должностных лиц на высказывания президента Кореи может оказать негативное влияние на дальнейшие отношения между государствами.

"Заместитель министра Чон заявил, что очень досадно, что Россия игнорирует правду и безоговорочно защищает Северную Корею, критикуя высказывания лидера в чрезвычайно грубой форме, и подчеркнул, что это лишь усугубит корейско-российские отношения", — отмечается в сообщении министерства.

Глава этой страны Юн Сок Йоль сказал в среду во время встречи с работниками оборонных и ведомств безопасности: "Северокорейский режим проходит сквозь огонь и воду исключительно ради сохранения своего наследственного тоталитарного режима, при этом откровенно игнорируя международное право и резолюции Совета Безопасности ООН, торгуя оружием с Россией".

Сразу после этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что высказывания Юна "откровенно пристрастны", а риторика Южной Кореи — "провокативная".

Еще Захарова сообщила представителям СМИ, что комментарии "выглядят особенно одиозными", учитывая рост напряженности на Корейском полуострове, "прежде всего из-за наглой политики Соединенных Штатов и их союзников, включая Южную Корею и Японию".

В Министерстве иностранных дел в Сеуле сообщили в воскресенье, что Чон встречался в минувшую пятницу с находившимся с визитом заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко и заявил о строгой позиции Сеула о военном сотрудничестве между Пхеньяном и Москвой. Также с Руденко встретился Ким Ганн, посланник Сеула по ядерным вопросам.

Представители Министерства иностранных дел России сообщили, что в ходе этих встреч в Сеуле состоялся "обмен мнениями".

"Российская сторона выразила серьезную обеспокоенность по поводу резкой эскалации напряженности в субрегионе", — написано в сообщении российского МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров назвал Россию жертвой



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Источник: https://www.reuters.com/world/south-korea-summons-russian-envoy-over-criticism-president-yoons-remarks-foreign-2024-02-03/?fbclid=IwAR1ViX5bHwlEn1S_j4-TkOZXy_CBkdjLLSo4wrfL2NAgTbMCFEKDI8kEY4Y
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