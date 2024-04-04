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Между Западом и Путиным могут быть тайные договоренности. Что об этом свидетельствует

Запад, вероятно, тайно договорился с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине после того, как Силы обороны сумели освободить Херсон, об этом в эфире 24 канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен

сегодня, 14:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Борис Тизенгаузен, Украина рассчитывала на помощь Запада для проведения контрнаступления, однако не получила ее. По словам эксперта, вероятно, идет речь о том, что Запад за спиной Киева заключил с российским диктатором Владимиром Путиным тайные договоренности.

Между Западом и Путиным могут быть тайные договоренности. Что об этом свидетельствует

Владимир Путин

В частности, по его словам, об этом даже может свидетельствовать информация о том, что якобы канцлер Олаф Шольц сумел остановить ядерную войну. Как пояснили в Германии, канцлер в 2022 году посетил Китай, где попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние на РФ, чтобы предотвратить ядерные удары по Украине. После этого разговора Пекин якобы призвал Кремль не использовать ядерное оружие.

Как отмечает Тизенгаузен, в этой истории прослеживается очень четкая хронология. По его словам, в то время Силы обороны сумели освободить Харьков и Херсон. После этого Путни якобы затаился и якобы был готов нажать на красную кнопку и применить ядерное оружие.

"Тогда мне кажется, произошла кулуарная договоренность, что Путин не нажимает кнопку, а некоторые страны Европы не дают Украине то, что ей необходимо"
, – отметил эксперт.

По его словам, в пользу этой теории есть ряд подтверждений. В частности, Украина до сих пор не может получить американские истребители F -16 . Срок их предоставления постоянно переносится. При этом подчеркивается, что, вероятно, Украина их все же получит их летом, однако всего несколько единиц, а не десятков.

Кроме того, Германия регулярно отказывает Украине в предоставлении дальнобойных ракет "Таурус". А в Соединенных Штатах с прошлого года никак не могут принять решение о предоставлении Украине финансовой помощи. По мнению эксперта, если бы американцы действительно были бы заинтересованы в этом, они нашли бы пути, как провести необходимое решение через Конгресс.

Как говорит политтехнолог, в последнее время Путин выглядит счастливым. Почему бы и нет, добавил эксперт, он видит, что его договоренности с Западом о непредоставлении Киеву необходимой поддержки в войне, работают.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что США обвинили в том, что они занимаются "политической проституцией".




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Источник: https://24tv.ua/zahid-mig-uklasti-tayemnu-ugodu-putinim-polittehnolog-rozpoviv_n2528464
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