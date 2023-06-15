МИД РФ угрожает Канаде и заявляет о русофобской политике

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Slava Kot
Министерство иностранных дел России сообщило, что направило вызов канадскому представителю в Москве в знак протеста по поводу действий Канады. Правительство Канады конфисковало российский самолет Ан-124 "Руслан" и приняло решение передать его Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Российский самолет Ан-124 "Руслан" находился под санкциями на территории Канады с марта прошлого года. Правительство Канады изменило законодательство и приняло решение конфисковать грузовой самолет и передать его впоследствии Украине.
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Россия отреагировала на такие действия и сообщила заместителю главы посольства Канады в Москве Брайану Эбелю, что считает действия канадского правительства "циничной кражей".
Напомним, что официальное объявление о передаче Украине российского самолета озвучил премьер-министр Джастин Трюдо. Политик 10 июня прибыл в Украину и объявил о выделении нового пакета финансовой помощи на сумму 500 млн долларов и передаче грузового самолета Ан-124 "Руслан", который был конфискован в России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия не впервые выскажу вроде бы русофобское отношение к себе. 15 июня подобное заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, ответивший на решение Австралии расторгнуть договор об аренде посольства России.
Также "Комментарии" писал, что Путин цинично обвинил Украину в атаках по России.
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