logo

BTC/USD

24983.36

ETH/USD

1638.73

LTC/USD

73.59

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия МИД РФ угрожает Канаде и заявляет о русофобской политике
commentss НОВОСТИ Все новости

МИД РФ угрожает Канаде и заявляет о русофобской политике

Министерство иностранных дел России отреагировало на конфискацию большого грузового самолета, который Канада передаст Украине.

сегодня, 18:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Министерство иностранных дел России сообщило, что направило вызов канадскому представителю в Москве в знак протеста по поводу действий Канады. Правительство Канады конфисковало российский самолет Ан-124 "Руслан" и приняло решение передать его Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

МИД РФ угрожает Канаде и заявляет о русофобской политике

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Российский самолет Ан-124 "Руслан" находился под санкциями на территории Канады с марта прошлого года. Правительство Канады изменило законодательство и приняло решение конфисковать грузовой самолет и передать его впоследствии Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Россия отреагировала на такие действия и сообщила заместителю главы посольства Канады в Москве Брайану Эбелю, что считает действия канадского правительства "циничной кражей".

"Русофобская политика Канады повлечет за собой самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые находятся на грани разрыва по вине администрации Трюдо", — говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, что официальное объявление о передаче Украине российского самолета озвучил премьер-министр Джастин Трюдо. Политик 10 июня прибыл в Украину и объявил о выделении нового пакета финансовой помощи на сумму 500 млн долларов и передаче грузового самолета Ан-124 "Руслан", который был конфискован в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия не впервые выскажу вроде бы русофобское отношение к себе. 15 июня подобное заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, ответивший на решение Австралии расторгнуть договор об аренде посольства России.

Также "Комментарии" писал, что Путин цинично обвинил Украину в атаках по России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jun/15/russia-ukraine-war-live-kryvyi-rih-hit-by-russian-cruise-missiles-say-officials-odesa-targeted-by-strikes-for-second-day#top-of-blog
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!