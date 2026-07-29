Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, в котором обвинила Вооруженные силы Украины в целенаправленных атаках на общественный транспорт в российских регионах и оккупированных территориях. По ее словам, утром 28 июля дроны якобы попали в рейсовые автобусы в Шебекино и Горловке, в результате чего пострадали всего 24 человека. Российская сторона квалифицировала эти инциденты как теракт.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Киевский режим продолжает атаки на гражданский транспорт, — утверждает Мария Захарова, добавляя, что операторы беспилотников якобы ясно видели мирные цели, — с маниакальным упрямством стремясь отыграться на мирных гражданах". Она также призвала международное сообщество отреагировать на эти события, отметив, что "умолчание преступлений будет расцениваться как подстрекательство к терроризму".

В то же время, реальные факты свидетельствуют о том, что именно российские войска регулярно и прицельно бьют по пассажирскому транспорту в Украине. В частности, утром 27 июля оккупанты нанесли удар по микрорайону Черевковка в Славянске, попав непосредственно в маршрутный автобус.

"Вражеский удар пришелся по пассажирскому автобусу, — сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях. — В результате атаки ранения получили две находившиеся в салоне женщины".

Обе пострадавшие жительницы города госпитализированы в больницу.

Аналогичный случай циничного обстрела был зафиксирован и в Запорожье, где армия РФ атаковала обычный общественный транспорт. Как сообщили в областной военной администрации, чудом обошлось без человеческих жертв, однако сам автобус получил критические разрушения. Машина фактически наполовину уничтожена: взрывная волна и обломки выбили окна, полностью изуродовали внутренний салон, а в крыше образовалась сквозная дыра. В ОВА подчеркнули, что транспортное средство выполняло сугубо гражданские рейсы и не имело никакого отношения к военным целям.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время очередного брифинга озвучил ряд заявлений, касающихся как ведения войны против Украины, так и преодоления масштабной внутриэкономической кризисной ситуации внутри Российской Федерации.