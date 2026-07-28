У Кремлі вимагають «знищити загрозу» з Києва – заява Пєскова

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Недилько Ксения
Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков під час чергового брифінгу озвучив низку заяв, що стосуються як ведення війни проти України, так і подолання масштабної внутрішньоекономічної кризової ситуації всередині Російської Федерації.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
Зокрема, прессекретар російського диктатора вкотре вдався до традиційних звинувачень на адресу керівництва України. Він наголосив, що для Москви залишається першочерговим завданням повне усунення безпекових ризиків, якими Кремль звичного виправдовує свої воєнні злочини.
Окрім агресивних випадів у бік сусідньої держави, значна частина виступу Пєскова була присвячена серйозним фінансовим та логістичним проблемам найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Попри те, що керівництво компанії декларує готовність самостійно врегулювати збитки підприємців, у Кремлі не поспішають виділяти бюджетні кошти для порятунку інтернет-гіганта.
За словами представника Кремля, наразі влада обмежується лише моніторингом ситуації та комунікацією з топменеджментом компанії, не переходячи до реальних кроків.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Fire Point анонсував можливі удари по російських складах Ozon.