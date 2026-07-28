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У Кремлі вимагають «знищити загрозу» з Києва – заява Пєскова

«Конкретних рішень немає»: Дмитро Пєсков розповів про фінансову допомогу Wildberries та виправдав війну проти України

28 липня 2026, 13:33
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Недилько Ксения

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков під час чергового брифінгу озвучив низку заяв, що стосуються як ведення війни проти України, так і подолання масштабної внутрішньоекономічної кризової ситуації всередині Російської Федерації.

У Кремлі вимагають «знищити загрозу» з Києва – заява Пєскова

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, прессекретар російського диктатора вкотре вдався до традиційних звинувачень на адресу керівництва України. Він наголосив, що для Москви залишається першочерговим завданням повне усунення безпекових ризиків, якими Кремль звичного виправдовує свої воєнні злочини.

"Терористичну загрозу з боку Києва потрібно запобігти і остаточно знищити, — оголосив речник російського лідера, намагаючись аргументувати необхідність продовження бойових дій. — Терористична активність Києва підтверджує затребуваність успішного проведення та завершення СВО".

Окрім агресивних випадів у бік сусідньої держави, значна частина виступу Пєскова була присвячена серйозним фінансовим та логістичним проблемам найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Попри те, що керівництво компанії декларує готовність самостійно врегулювати збитки підприємців, у Кремлі не поспішають виділяти бюджетні кошти для порятунку інтернет-гіганта.

"В Кремлі назвали безпрецедентними плани Wildberries по допомозі постраждалим продавцям, — констатував прессекретар, одразу окресливши поточні рамки державної участі у вирішенні цієї проблеми. — Ніяких рішень про підтримку Wildberries поки не приймалося".

За словами представника Кремля, наразі влада обмежується лише моніторингом ситуації та комунікацією з топменеджментом компанії, не переходячи до реальних кроків.

"Що стосується допомоги компанії: загалом ця ситуація, звичайно ж, на контролі у уряду, там здійснюється діалог, — резюмував Дмитро Пєсков, констатувавши відсутність реальних механізмів виходу з кризи. — Поки ніяких конкретних рішень на цей рахунок не приймали".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Fire Point анонсував можливі удари по російських складах Ozon.



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