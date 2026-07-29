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МЗС РФ загрожує Україні «відплатою»: що заявили у Кремлі

Заяви Захарової про обстріли автобусів та дзеркальні удари армії РФ по Слов'янську й Запоріжжю

29 липня 2026, 10:29
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Недилько Ксения

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила із заявою, в якій звинуватила Збройні сили України в цілеспрямованих атаках на громадський транспорт у російських регіонах та на окупованих територіях. За її словами, зранку 28 липня дрони нібито поцілили у рейсові автобуси в Шебекіно та Горлівці, внаслідок чого постраждали загалом 24 людини. Російська сторона кваліфікувала ці інциденти як теракти.

МЗС РФ загрожує Україні «відплатою»: що заявили у Кремлі

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

"Київський режим продовжує атаки на цивільний транспорт, — стверджує Марія Захарова, додаючи, що оператори безпілотників нібито чітко бачили мирні цілі, — з маніакальною впертістю прагнучи відігратися на мирних громадянах". Вона також закликала міжнародну спільноту відреагувати на ці події, зазначивши, що "замовчування злочинів буде розцінюватися як підстрекательство до тероризму".

Водночас реальні факти свідчать про те, що саме російські війська регулярно та прицільно б'ють по пасажирському транспорту в Україні. Зокрема, зранку 27 липня окупанти завдали удару по мікрорайону Черевківка у Слов'янську, поціливши безпосередньо в маршрутний автобус.

"Ворожий удар прийшовся по пасажирському автобусу, — повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. — Унаслідок атаки поранення отримали дві жінки, які перебували в салоні".

Обох постраждалих мешканок міста госпіталізували до лікарні.

МЗС РФ загрожує Україні «відплатою»: що заявили у Кремлі - фото 2

Аналогічний випадок цинічного обстрілу зафіксували і в Запоріжжі, де армія РФ атакувала звичайний громадський транспорт. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, дивом минулося без людських жертв, проте сам автобус зазнав критичних руйнувань. Машина фактично наполовину знищена: вибухова хвиля та уламки вибили вікна, повністю понівечили внутрішній салон, а в даху утворилася наскрізна діра. В ОВА наголосили, що транспортний засіб виконував суто цивільні рейси і не мав жодного стосунку до військових цілей.

МЗС РФ загрожує Україні «відплатою»: що заявили у Кремлі - фото 2
МЗС РФ загрожує Україні «відплатою»: що заявили у Кремлі - фото 2
МЗС РФ загрожує Україні «відплатою»: що заявили у Кремлі - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков під час чергового брифінгу озвучив низку заяв, що стосуються як ведення війни проти України, так і подолання масштабної внутрішньоекономічної кризової ситуації всередині Російської Федерації.



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