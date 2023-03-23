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МИД России отреагировал на решение о вступлении Финляндии в НАТО

Возникла реакция России на ратификацию договора о вступлении в НАТО от Финляндии. Страна имеет общую границу с РФ.

сегодня, 19:00
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Автор:

Slava Kot

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве заявила, что решение Финляндии двигаться в сторону НАТО нельзя назвать взвешенным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

МИД России отреагировал на решение о вступлении Финляндии в НАТО

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Президент Финляндии Саули Ниинисте 23 марта подписал закон о ратификации договоров НАТО. Таким образом, Финляндия после того, как все страны-участники военного альянса ратифицируют свои договоры, скандинавская страна станет членом НАТО.


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Россия, имеющая общую границу с Финляндией, отреагировала на действия скандинавской страны, заявив, что такие решения являются "несбалансированными" и "контрпродуктивными".

"Что касается решения Финляндии о вступлении в НАТО, то его вряд ли можно считать взвешенным", — заявила представитель МИД Мария Захарова и добавила, что такие действия происходят якобы под влиянием антироссийской кампании.

Также Захарова указала, кто якобы стоит за решением Финляндии вступить в НАТО.

"Мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников", – говорит Захарова.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину, Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО. Такое решение было принято на фоне брутальных военных действий русской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа альтернатива членству Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писал, что американский сенатор подверг критике союзника Соединенных Штатов по НАТО из-за того, что эта страна нарушает границы другой страны и покупает оружие у России.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-23-23/index.html
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