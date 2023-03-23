МИД России отреагировал на решение о вступлении Финляндии в НАТО

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Slava Kot
Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве заявила, что решение Финляндии двигаться в сторону НАТО нельзя назвать взвешенным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Президент Финляндии Саули Ниинисте 23 марта подписал закон о ратификации договоров НАТО. Таким образом, Финляндия после того, как все страны-участники военного альянса ратифицируют свои договоры, скандинавская страна станет членом НАТО.
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Россия, имеющая общую границу с Финляндией, отреагировала на действия скандинавской страны, заявив, что такие решения являются "несбалансированными" и "контрпродуктивными".
Также Захарова указала, кто якобы стоит за решением Финляндии вступить в НАТО.
Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину, Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО. Такое решение было принято на фоне брутальных военных действий русской Федерации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа альтернатива членству Украины в НАТО.
Также "Комментарии" писал, что американский сенатор подверг критике союзника Соединенных Штатов по НАТО из-за того, что эта страна нарушает границы другой страны и покупает оружие у России.
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