МИД России отреагировал на решение о вступлении Финляндии в НАТО

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве заявила, что решение Финляндии двигаться в сторону НАТО нельзя назвать взвешенным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Президент Финляндии Саули Ниинисте 23 марта подписал закон о ратификации договоров НАТО. Таким образом, Финляндия после того, как все страны-участники военного альянса ратифицируют свои договоры, скандинавская страна станет членом НАТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Россия, имеющая общую границу с Финляндией, отреагировала на действия скандинавской страны, заявив, что такие решения являются "несбалансированными" и "контрпродуктивными".

"Что касается решения Финляндии о вступлении в НАТО, то его вряд ли можно считать взвешенным", — заявила представитель МИД Мария Захарова и добавила, что такие действия происходят якобы под влиянием антироссийской кампании.

Также Захарова указала, кто якобы стоит за решением Финляндии вступить в НАТО.

"Мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты Америки и ряд их союзников", – говорит Захарова.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину, Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО. Такое решение было принято на фоне брутальных военных действий русской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа альтернатива членству Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писал, что американский сенатор подверг критике союзника Соединенных Штатов по НАТО из-за того, что эта страна нарушает границы другой страны и покупает оружие у России.