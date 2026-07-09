Миллиардер из топ-10 описал сценарий развала России после окончания войны

Один из самых богатых россиян, миллиардер Андрей Мельниченко, описал возможные сценарии развития России после войны против Украины. Предприниматель, занимающий восьмое место в российском рейтинге Forbes с состоянием около 20 млрд долларов, предупредил, что РФ может столкнуться как с распадом, так и с длительной изоляцией или зависимостью от Китая.

Андрей Мельниченко. Фото из открытых источников

В колонке для The Economist Мельниченко подчеркнул, что нынешнее противостояние России с Западом не может продолжаться бесконечно. По его мнению, по завершении войны против Украины Россия окажется перед выбором одного из нескольких стратегических путей развития.

Самым опасным сценарием бизнесмен называет внутреннюю дестабилизацию и распад России. По его оценке, борьба различных политических и силовых групп за ресурсы, власть и контроль над территориями ядерного государства может повлечь за собой масштабный хаос.

"Развалившаяся Россия может быть привлекательной темой для политических речей, но с точки зрения управления глобальными рисками это один из самых опасных вариантов", – считает Мельниченко.

Второй сценарий предполагает превращение России в изолированное милитаризованное государство по модели Северной Кореи. В таком случае страну ожидают дальнейшая международная изоляция, усиление репрессий, постоянная мобилизация и сворачивание экономического развития. По мнению миллиардера, внешнее противостояние станет основным инструментом внутренней политики.

В то же время бизнесмен предостерегает, что затягивание войны повышает риски дальнейшей эскалации, включая возможное применение ядерного оружия или распространение конфликта за пределы Украины.

Еще один вариант развития событий – это возвращение России к сотрудничеству с Западом. Мельниченко считает, что в случае восстановления экономических связей Москва останется на периферии западной системы, что может породить новые реваншистские настроения в РФ, а как следствие и новую войну.

Четвертый сценарий связан с постепенным переходом России на орбиту влияния Китая. В этом случае страна станет поставщиком сырья, рынком сбыта китайских товаров и стратегическим буфером между Пекином и Западом. По мнению предпринимателя, такая модель не отвечает интересам одной из сторон, ведь Россия потеряет значительную часть самостоятельности, а Китай получит дополнительные экономические и политические проблемы.

Единственным положительным сценарием Мельниченко называет создание "суверенной России". При этом он отмечает, что суверенитет не означает новую конфронтацию с Западом или стремление восстановить статус сверхдержавы. Речь идет о государстве, способном самостоятельно развивать экономику, обеспечивать безопасность граждан и создавать условия, при которых люди захотят жить и работать внутри страны.

Автор статьи считает, что для этого необходимы глубокие внутренние изменения и сотрудничество предпринимателей, технократов, гражданского общества и государственных элит.

В то же время The Economist обращает внимание на то, что оценки Мельниченко могут быть связаны и с его личными интересами. Издание отмечает, что для одного из самых богатых российских бизнесменов важно, чтобы страна не превратилась в изолированную крепость или арену внутреннего конфликта, поскольку это ставит под угрозу как его бизнес, так и будущее семьи. При этом журналисты подчеркивают, что реализация предложенного сценария потребовала бы масштабных политических изменений, хотя сам миллиардер прямо не говорит о необходимости смены режима Владимира Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина дала Путину шанс закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что Путин заговорил о развале России.