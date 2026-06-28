"Не буде жодної Росії": Путін заговорив про зникнення РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна може зберегтися лише як сильна та самостійна держава, інакше — "не буде жодної Росії". За словами очільника Кремля, Росія нібито "завжди стояла на шляху зла".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін під час виступу на з’їзді партії "Єдина Росія" окреслив бачення майбутнього РФ на тлі війни та конфронтації із Заходом.

"Випробувати, як кажуть у народі, на зуб. Бажають послабити нас будь-яким шляхом. Позбутися нас, як світового чинника, який завжди стояв на шляху зла. Цього ніколи ні в кого не виходило, не вийде і зараз, не вийде й надалі", — сказав Путін.

На думку очільника Кремля, будь-які прояви слабкості Росії можуть призвести до її кінця.

"Росія може бути лише сильною та самостійною державою, або не буде жодної Росії", — додав Путін.

У своїй промові російський лідер також заявив, що країна нібито захищає "фундаментальні інтереси, світогляд і традиційні цінності".

Окремо він згадав внутрішні виклики, зокрема демографічну ситуацію та рівень життя. За словами Путіна, який перебуває при владі в РФ близько чверті століття, влада планує працювати над їх вирішенням.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Путін спробував виправдатися за удари України по РФ. Очільник Кремля заявив, що Україна нібито переходить до "терористичних методів" через невдачі на фронті, однак промовчав щодо результатів роботи російської системи ППО.

Також "Коментарі" писали, що російського диктатора Володимира Путіна помітили за дивною поведінкою в літаку. Фото потрапили в мережу.