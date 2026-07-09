Мільярдер із топ-10 описав сценарій розвалу Росії після закінчення війни

Один із найбагатших росіян, мільярдер Андрій Мельниченко, описав можливі сценарії розвитку Росії після закінчення війни проти України. Підприємець, який посідає восьме місце у російському рейтингу Forbes зі статками близько 20 млрд доларів, попередив, що РФ може зіткнутися як із розпадом, так і з тривалою ізоляцією або залежністю від Китаю.

Андрій Мельниченко. Фото з відкритих джерел

У колонці для The Economist Мельниченко наголосив, що нинішнє протистояння Росії із Заходом не може тривати безкінечно. На його думку, після завершення війни проти України Росія опиниться перед вибором одного з кількох стратегічних шляхів розвитку.

Найнебезпечнішим сценарієм бізнесмен називає внутрішню дестабілізацію та розпад Росії. За його оцінкою, боротьба різних політичних і силових груп за ресурси, владу та контроль над територіями ядерної держави може спричинити масштабний хаос.

"Розвалена Росія може бути привабливою темою для політичних промов, але з точки зору управління глобальними ризиками це один із найнебезпечніших варіантів", — вважає Мельниченко.

Другий сценарій передбачає перетворення Росії на ізольовану мілітаризовану державу за моделлю Північної Кореї. У такому випадку країну очікуватимуть подальша міжнародна ізоляція, посилення репресій, постійна мобілізація та згортання економічного розвитку. На думку мільярдера, зовнішнє протистояння стане головним інструментом внутрішньої політики.

Водночас бізнесмен застерігає, що затягування війни підвищує ризики її подальшої ескалації, включно з можливим застосуванням ядерної зброї або поширенням конфлікту за межі України.

Ще один варіант розвитку подій — це повернення Росії до співпраці із Заходом. Проте Мельниченко вважає, що у разі відновлення економічних зв'язків Москва залишиться на периферії західної системи, що може породити нові реваншистські настрої в РФ, а як наслідок і нову війну.

Четвертий сценарій пов'язаний із поступовим переходом Росії в орбіту впливу Китаю. У цьому випадку країна стане постачальником сировини, ринком збуту китайських товарів та стратегічним буфером між Пекіном і Заходом. На думку підприємця, така модель не відповідає інтересам жодної зі сторін, адже Росія втратить значну частину самостійності, а Китай отримає додаткові економічні та політичні проблеми.

Єдиним позитивним сценарієм Мельниченко називає створення "суверенної Росії". При цьому він наголошує, що суверенітет не означає нової конфронтації з Заходом чи прагнення відновити статус наддержави. Йдеться про державу, здатну самостійно розвивати економіку, забезпечувати безпеку громадян і створювати умови, за яких люди захочуть жити та працювати всередині країни.

Автор статті вважає, що для цього необхідні глибокі внутрішні зміни та співпраця підприємців, технократів, громадянського суспільства і державних еліт.

Водночас The Economist звертає увагу, що оцінки Мельниченка можуть бути пов'язані і з його особистими інтересами. Видання зазначає, що для одного з найбагатших російських бізнесменів важливо, щоб країна не перетворилася на ізольовану фортецю або арену внутрішнього конфлікту, адже це ставить під загрозу як його бізнес, так і майбутнє родини. При цьому журналісти підкреслюють, що реалізація запропонованого сценарію вимагала б масштабних політичних змін, хоча сам мільярдер прямо не говорить про необхідність зміни режиму Володимира Путіна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна дала Путіну шанс закінчити війну.

Також "Коментарі" писали, що Путін заговорив про розвал Росії.