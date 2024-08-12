Министр обороны РФ Белоусов объяснил, что для России означает СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что основная суть "специальной военной операции" состоит в противостоянии России с коллективным Западом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Министр обороны России Андрей Белоусов. Фото из открытых источников

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов выступил на российском форуме "Армия-2024" сделав несколько заявлений о войне в Украине и объяснил, что для России означает "специальная военная операция". По его словам, Россия начала неспровоцированное вторжение в Украину из-за доминирования США на мировой арене.

"По сути, это вооруженное противостояние России и коллективного Запада. Это вооруженное противостояние вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка", — сказал Белоусов.

Свою речь министр обороны России продолжил заявлениями о четырех факторах, на которые должна полагаться российская армия для достижения успеха в войне в Украине: обеспечение войска РФ новейшим вооружением, применение новых тактических приемов на войне, улучшение военной подготовки и эффективность управления, в том числе с привлечением искусственного интеллекта.

Напомним, что руководство России постоянно указывает на разные цели войны в Украине – от денацификации и демилитаризации до попытки оккупировать и полностью уничтожить Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином войну в Украине во время первого телефонного разговора.

Также "Комментарии" писали, что в одном из таких телефонных разговоров Остина и Белоусова, российский министр рассказал о планах Украины ликвидировать российского диктатора Владимира Путина. По заявлениям российского дипломата, США позвонили по телефону Украине и призвали остановить попытку убийства главы Кремля.