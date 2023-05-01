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Минобороны РФ гордится очередным массированным ударом по Украине

Противник традиционно уверяет, что якобы атаковал военные предприятия

сегодня, 15:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Министерство обороны страны-агрессора с цинизмом прокомментировало нанесенный в ночь на 1 мая массированный ракетный удар по Украине.  Уже традиционно российское оборонное ведомство заявляет, что якобы атаковали военные предприятия, а не жилые дома в Павлограде и энергетические объекты в двух областях. Конечно же у Шойгу уверяют, что все цели поражены и ракетных ударом Москва довольна. 

Минобороны РФ гордится очередным массированным ударом по Украине

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью Вооруженными силами нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск", – говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.


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Отметим, в ночь на понедельник, 1 мая, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сигнал об опасности звучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

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Также издание "Комментарии" сообщало – май начался для Украины с очередного ракетного обстрела со стороны РФ. Тем временем, продолжается подготовка к контрнаступательной операции ВСУ и чрезмерно активно обсуждение этого. Какие ожидания от майской ситуации на всех фронтах (военный, внешнеполитический) российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – это финиш: министр обороны Украины Алексей Резников заинтриговал новым заявлением о контрнаступлении.




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