Как заявили в Минобороны страны-агрессора, российские военные якобы нанесли упреждающие действия и смогли остановить прорыв ВСУ в районе Сподарюшино.

Минобороны РФ

По информации Минобороны РФ, по "украинским военным" якобы нанесли удары авиацией и открыли артиллерийский огонь. В министерстве страны-агрессора утверждают, что якобы "уничтожили" до 195 военнослужащих, пять танков, а также четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.

При этом, в Минобороны РФ отчитались, что 12 марта было "уничтожено" 234 военнослужащих ВСУ, а также разная военная техника, в том числе и три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

В то же время бойцы-добровольцы легиона "Свобода России" утверждают, что в поселке Теткино, они уничтожили два склада боеприпасов российских захватчиков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 марта бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" сумели прорвать границу и зайти на территории Курской и Белгородской областей. Там велись стрелковые бои.

Более того, российские повстанцы призвали жителей этих двух областей срочно покинуть территории, так как они собираются нанести удары с воздуха по военным объектам. Известно, что предупреждение повстанцев было проигнорировано местными властями, которые не организовывали эвакуацию мирного населения.

При этом, российские повстанцы заявили, что их цель-максимум – свержение кремлевского диктатора Владимира Путина и поход на Москву.



