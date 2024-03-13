Решительные действия с воздуха. Российские повстанцы рассказали, что подготовили для Путина

Как сообщил Алексей Барановский, дата 14 марта выбрана не случайно, ведь именно в этот день в России начинают электоральные процедуры, связанные с выборами кремлевского диктатора.

Алексей Барановский

По его словам, в этот день начнется вторая фаза сопротивления российской диктатуре и узурпации власти, когда неравнодушные россияне "выскажут свою политическую волю". При этом он добавил, что их инструментом для голосования станут автоматы.

Как подчеркнул Барановский, завтра следует ожидать "решительных действий" с воздуха. По его словам, именно в этот день повстанцы намерены ударить по находящимся в Белгороде и Курске военным объектам. Именно поэтому, добавил российский доброволец, жителей этих двух городов и призвали срочно уехать, чтобы не подвергаться опасности.

Также Барановский в комментарии Newsweek отметил, что российские повстанцы хотят своими действиями расшевелить так называемых оппозиционеров, которых испугала смерть Алексея Навального. Именно поэтому, они проводят только "беззубые акции", как светят фонариками в небо в знак памяти.

При этом Барановский добавил, чтобы свергнуть режим Путина, необходимо переходить к более решительным действиям и подчеркнул, что у повстанцев для этого достаточно оружия.

Также российский повстанец заявил, что финальной целью добровольцев является свержение диктатуры Путина и поход на Москву. Впрочем, по его словам, пока не ясно, когда повстанцы перейдут вплоть до таких действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представители легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и Российского добровольческого корпуса призвали жителей Курска и Белгорода срочно покинуть город. Также они призвали власти этих городов организовать срочную эвакуацию.