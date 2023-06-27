Минобороны РФ решило демилитаризовать ЧВК "Вагнер"

Российское министерство обороны объявило, что тяжелая техника частной военной компании "Вагнер" будет передана в подразделения российских сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Минобороны РФ демилитаризировало ЧВК "Вагнер". Фото из открытых источников

Минобороны РФ заявило о процессе передачи оружия от вагнеровцев к другим воинским частям Вооруженных сил России.

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"Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в подразделения ВС РФ", — сообщили в Министерстве обороны России.

Таким образом, российские наемники из группы "Вагнера" будут частично демилитаризованы.

Почти одновременно с этим сообщением от Минобороны РФ, в российском ФСБ заявили о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников.



"Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено. В ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники прекратили действия, направленные на совершение мятежа", — говорится в заявлении ФСБ.

Напомним, что 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж против военного руководства РФ. Вагнеровцы начали поход на Москву и заняли несколько админзданий. Через полтора дня Пригожин согласился принять мирные условия, по которым с него и его наемников снимают уголовные дела и отправляют в Беларусь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецслужбы Британии указывают на давление российских спецслужб на семьи лидеров группы "Вагнера".

Также "Комментарии" писали, что Россия могла использовать атаки Украины по территории РФ во время мятежа Пригожина для своих внутренних целей.