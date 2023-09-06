Минобороны РФ удалило все данные о Суровикине: подробности

На официальном сайте Минобороны России больше нет страницы с информацией об экс-командующем Воздушно-космических сил генерале Сергее Суровикине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times".

Сайт Минобороны РФ

Также фамилии Суровикина больше нет в списке руководства ведомства.

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Накануне российские Telegram-каналы обратили внимание, что Суровикин все еще значился главой ВКС на сайте Минобороны. Словно реагируя на такие сообщения в СМИ подопечные Сергея Шойгу такую информацию убрали.

При этом, если искать по карте сайта, упоминания о Суравикине есть, в частности запись в рубрике "руководство". Но при переходе страница оказывается пустой.

Как отмечают российские медиа, это первое официальное подтверждение отставки Суровикина не только с высокой должности в российской армии, но и вообще отстранение его от Минобороны РФ.

Отметим, российский генерал Сергей Суровикин, который якобы какое-то время находился под домашним арестом и был отстранен от военного руководства армии РФ за тесные связи с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным (который в июне начал мятеж против российского руководства, а в августе был ликвидирован), впервые за два с лишним месяца появился на публике. О чем это говорит? Сумел ли Путин восстановить контроль после попытки мятежа – или он его и не терял? Как события внутри РФ могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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