Восстановил ли Путин контроль после попытки мятежа – что теперь ждет РФ

Российский генерал Сергей Суровикин, который якобы какое-то время находился под домашним арестом и был отстранен от военного руководства армии РФ за тесные связи с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным (который в июне начал мятеж против российского руководства, а в августе был ликвидирован), впервые за два с лишним месяца появился на публике. О чем это говорит? Сумел ли Путин восстановить контроль после попытки мятежа – или он его и не терял? Как события внутри РФ могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Суровикин вполне может повторить судьбу Пригожина

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

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Суровикин же почти два месяца был, похоже, ликвидирован в информационном плане. Находился вне игры". "Думаю, что за два с лишним месяца после мятежа вагнеровцев Путин сумел восстановить контроль. Главный зачинщик Пригожин и его приближенные — ликвидированы. Можно сказать даже – публично казнены

Однако, продолжает эксперт, появившаяся фотография (если она, конечно, достоверна и снята именно сейчас), говорит о том, что ему, похоже, разрешили выйти из изоляции.

А судя по тому, что на фото он – в гражданском, что на службе до сих пор не появился, можно предположить, что если его и оставили в армейской структуре, то полностью отодвинули от принятия решений. И, скорее всего, он находится под надзором российской контрразведки", – отмечает Иван Ступак. "При этом, насколько известно, Суровикин лишился должности главнокомандующего Военно-космическими силами России

По его мнению, пока можно констатировать, что Суровикин, похоже, на свободе. Но, если он будет замечен в неосторожных контактах, неосторожных заявления, то вполне может повторить судьбу Пригожина.

Запасаемся попкорном и следим за тем, как пауки в РФ пожирают друг друга

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль считает, что Путин вряд ли восстановил контроль после пригожинского мятежа.

подтверждает, что ситуация дошла до критической точки. То, что он не завершился свержением власти, говорит лишь о том, что на тот момент не было достаточной консолидации для устранения нынешнего руководства страны. Но ресурсы для того, чтобы "качнуть" ситуацию, были. И теперь многие группы, недовольные тем, в какую бездну Путин и его ближайшее окружение, ведут РФ, могут строить планы на мятеж 2.0. Более качественный. И доведенный до конца", – поясняет Катерина Коваль. "В российских элитах, включая высшее военное руководство, явно есть раскол. И июньский бунт

Что касается Суровикина, то его появление на публике (даже если это актуальные фото) ничего особо не значит, считает она.

"Следует понимать, что этот человек обладает обширным массивом информации. Является лидером в определенном секторе, над определенными людьми. Соответственно — либо ему позволят находиться на посту, дающем определенные рычаги влияния (чего пока не просматривается), либо пусть в расход, как Пригожина, – прогнозирует Катерина Коваль. – Запасаемся попкорном и следим за тем, как пауки в РФ пожирают друг друга. Не забывая при этом, что главные события происходят на полях сражений, где украинская армия продолжает деоккупацию наших территорий, что способствует увеличению и углублению расколов внутри страны-агрессора".

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