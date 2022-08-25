Минобороны России призналось, что совершило теракт в Украине

Фактически в Министерстве обороны РФ признались, что совершили теракт на железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области. Правда о гибели мирных жителей Украины, среди которых дети в Минобороны РФ не говорят, зато отчитываются, что удар "Искандера" якобы пришелся по воинскому эшелону, вследствие чего уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих резерва и 10 единиц военной техники. Как передает портал "Комментарии", такое сообщение появилось на российском пропагандистском информресурсе "РИА Новости".

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

При этом стоит отметить, что украинские спасатели завершили все работы в Днепропетровской области по спасению и извлечению из-под завалов людей. Всего своим терактом Россия забрала жизни 25 украинцев, среди которых не было ни одного военного. Среди этих 25 человек и два мальчика 6-ти и 11-ти лет.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что в войне России против Украины уже начался переломный момент. В частности, что в оккупированном Крыму раздаются взрывы, чего ранее не было. Согласны ли с таким утверждением? Какой момент Вы посчитали бы переломным? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также "Комментарии" писали ранее – США более чем ясно предупредили самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что ему придется отвечать за то, что помогает Путину вести кровавую войну против Украины. США намерены привлечь к ответственности белорусского диктатора за поддержку полномасштабного вторжения российской армии в Украину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!